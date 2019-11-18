Звільнився директор шахти №10 Нововолинська

Олександр Стойловський.



Нагадаємо, донеччанин раніше очолював шахту «Капітальну» ДП «Мирноградвугілля» - пише



На посаді директора 10-ї шахти Олександр Стойловський не пропрацював навіть 2-ох місяців та звільнився, не пояснюючи причин своїм працівникам.



Виданню Олександр Стойловський розповів, що йому запропонували іншу роботу.



До слова, нині працівники підприємства очікують нового директора, а поки виконувати його обов’язки буде головний інженер шахти №10 Віктор Ковтун.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Написав заяву на звільнення директор шахти №10 “Нововолинська” Нагадаємо, донеччанин раніше очолював шахту «Капітальну» ДП «Мирноградвугілля» - пише Нововолинськ.com.ua. На посаді директора 10-ї шахти Олександр Стойловський не пропрацював навіть 2-ох місяців та звільнився, не пояснюючи причин своїм працівникам.Виданню Олександр Стойловський розповів, що йому запропонували іншу роботу.До слова, нині працівники підприємства очікують нового директора, а поки виконувати його обов’язки буде головний інженер шахти №10 Віктор Ковтун.

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