Звільнився директор шахти №10 Нововолинська
Сьогодні, 12:04
Написав заяву на звільнення директор шахти №10 “Нововолинська” Олександр Стойловський.
Нагадаємо, донеччанин раніше очолював шахту «Капітальну» ДП «Мирноградвугілля» - пише Нововолинськ.com.ua.
На посаді директора 10-ї шахти Олександр Стойловський не пропрацював навіть 2-ох місяців та звільнився, не пояснюючи причин своїм працівникам.
Виданню Олександр Стойловський розповів, що йому запропонували іншу роботу.
До слова, нині працівники підприємства очікують нового директора, а поки виконувати його обов’язки буде головний інженер шахти №10 Віктор Ковтун.
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Нагадаємо, донеччанин раніше очолював шахту «Капітальну» ДП «Мирноградвугілля» - пише Нововолинськ.com.ua.
На посаді директора 10-ї шахти Олександр Стойловський не пропрацював навіть 2-ох місяців та звільнився, не пояснюючи причин своїм працівникам.
Виданню Олександр Стойловський розповів, що йому запропонували іншу роботу.
До слова, нині працівники підприємства очікують нового директора, а поки виконувати його обов’язки буде головний інженер шахти №10 Віктор Ковтун.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Звільнився директор шахти №10 Нововолинська
Сьогодні, 12:04
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