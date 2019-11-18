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Звільнився директор шахти №10 Нововолинська

Звільнився директор шахти №10 Нововолинська
Написав заяву на звільнення директор шахти №10 “Нововолинська” Олександр Стойловський.

Нагадаємо, донеччанин раніше очолював шахту «Капітальну» ДП «Мирноградвугілля» - пише Нововолинськ.com.ua.

На посаді директора 10-ї шахти Олександр Стойловський не пропрацював навіть 2-ох місяців та звільнився, не пояснюючи причин своїм працівникам.

Виданню Олександр Стойловський розповів, що йому запропонували іншу роботу.

До слова, нині працівники підприємства очікують нового директора, а поки виконувати його обов’язки буде головний інженер шахти №10 Віктор Ковтун.

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Теги: керівник, шахта, Донецьк
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