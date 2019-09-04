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Волиняни боргують за «комуналку» понад 700 мільйонів гривень

Волиняни боргують за «комуналку» понад 700 мільйонів гривень
Волиняни на кінець листопада 2019 року заборгували за житлово-комунальні послуги 716,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє ГУ статистики в області.

Так, волиняни заборгували 464,5 мільйона гривень за постачання природного газу, 89,1 мільйона гривень – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 34,2 мільйона гривень – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 32,9 мільйона гривень – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Окрім того, ще 9,9 мільйона гривень жителі Волині боргують за вивезення побутових відходів, 85,9 мільйона гривень – за постачання електричної енергії.

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Теги: борги, комуналка
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