Волиняни боргують за «комуналку» понад 700 мільйонів гривень
Сьогодні, 19:20
Волиняни на кінець листопада 2019 року заборгували за житлово-комунальні послуги 716,5 мільйона гривень.
Про це повідомляє ГУ статистики в області.
Так, волиняни заборгували 464,5 мільйона гривень за постачання природного газу, 89,1 мільйона гривень – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 34,2 мільйона гривень – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 32,9 мільйона гривень – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
Окрім того, ще 9,9 мільйона гривень жителі Волині боргують за вивезення побутових відходів, 85,9 мільйона гривень – за постачання електричної енергії.
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Про це повідомляє ГУ статистики в області.
Так, волиняни заборгували 464,5 мільйона гривень за постачання природного газу, 89,1 мільйона гривень – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 34,2 мільйона гривень – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 32,9 мільйона гривень – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
Окрім того, ще 9,9 мільйона гривень жителі Волині боргують за вивезення побутових відходів, 85,9 мільйона гривень – за постачання електричної енергії.
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