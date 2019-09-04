Волиняни боргують за «комуналку» понад 700 мільйонів гривень





Про це повідомляє ГУ статистики в області.



Так, волиняни заборгували 464,5 мільйона гривень за постачання природного газу, 89,1 мільйона гривень – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 34,2 мільйона гривень – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 32,9 мільйона гривень – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.



Окрім того, ще 9,9 мільйона гривень жителі Волині боргують за вивезення побутових відходів, 85,9 мільйона гривень – за постачання електричної енергії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни на кінець листопада 2019 року заборгували за житлово-комунальні послуги 716,5 мільйона гривень.Про це повідомляє ГУ статистики в області.Так, волиняни заборгували 464,5 мільйона гривень за постачання природного газу, 89,1 мільйона гривень – за централізоване опалення та постачання гарячої води, 34,2 мільйона гривень – за централізоване постачання холодної води та водовідведення, 32,9 мільйона гривень – за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.Окрім того, ще 9,9 мільйона гривень жителі Волині боргують за вивезення побутових відходів, 85,9 мільйона гривень – за постачання електричної енергії.

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