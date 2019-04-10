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В Україні від грипу помер чоловік

В Україні від грипу помер чоловік
В Україні від ускладнень грипу померла людина.

Відомо, що чоловік із групи медичного ризику захворів 20 грудня 2019 року, а вірус грипу типу А встановили лабораторно. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, 31 грудня 2019 хворий помер, - інформує Центр громадського здоров’я України.

Зазначається, що з початку епідсезону госпіталізували 53 527 осіб, із них 79% - діти. З початку жовтня проти грипу вакцинували 227 417 осіб.

Нагадують, що найкраща профілактика грипу — щорічна вакцинація. Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип та ризики серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання.

Грип має симптоми, подібні до ознак ГРВІ, але набагато небезпечніші. За перших симптомів обов`язково звертайтеся до сімейного лікаря.

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Теги: грип, смерть
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