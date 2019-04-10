В Україні від грипу помер чоловік

В Україні від ускладнень грипу померла людина.Відомо, що чоловік із групи медичного ризику захворів 20 грудня 2019 року, а вірус грипу типу А встановили лабораторно. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, 31 грудня 2019 хворий помер, - інформує Центр громадського здоров’я України.Зазначається, що з початку епідсезону госпіталізували 53 527 осіб, із них 79% - діти. З початку жовтня проти грипу вакцинували 227 417 осіб.Нагадують, що найкраща профілактика грипу — щорічна вакцинація. Імунізація зменшує ймовірність захворіти на грип та ризики серйозних ускладнень, госпіталізації та смерті від захворювання.Грип має симптоми, подібні до ознак ГРВІ, але набагато небезпечніші. За перших симптомів обов`язково звертайтеся до сімейного лікаря.