Вийшли на ранкове прибирання: п'яний волинянин побив чотирьох двірників





Комунальники намагалися розборонити забіяк, та самі потрапили під гарячу руку. Один із учасників сутички вирвав з рук двірничок реманент і почав гамселити їх, – розповів заступник директора ВУКГ Петро Матрипула, пише

“Чоловік подумав, що працівники ВУКГ хочуть напасти на нього. Він позабирав у них інвентар та почав бити ним двірників“, – розповів заступник директора ВУКГ.



Чоловік травмував чотирьох працівників ВУКГ: одній жінці знадобилася допомога медиків, їй добряче розбили голову, довелося накладати шви. На місце події виїжджала бригада медиків та екіпаж поліцейських. Щоправда самі постраждалі заяви до поліції поки не написали.



“Заяви працівники поки не писали, кажуть – бояться за себе, що чоловік буде мститися. Однак, поліція справу проти нього відкрила“, – розповів Петро Матрипула.



Відомо, що 27-річного зловмисника затримали, і проти нього відкрили кримінальне провадження. Щоправда, поліція інциденту не коментує.



Виробниче управління комунального господарства міста скерувало до міського відділення поліції звернення з проханням провести розслідування і повідомляти про хід справи.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 1 січня о 6:30 працівники виробничого управління комунального господарства вийшли на ранкове прибирання міста після новорічної ночі. По дорозі натрапили на нетверезих молодиків, що зчинили бійку.Комунальники намагалися розборонити забіяк, та самі потрапили під гарячу руку. Один із учасників сутички вирвав з рук двірничок реманент і почав гамселити їх, – розповів заступник директора ВУКГ Петро Матрипула, пише "Нововолинськ.com.ua."

“Чоловік подумав, що працівники ВУКГ хочуть напасти на нього. Він позабирав у них інвентар та почав бити ним двірників“, – розповів заступник директора ВУКГ.Чоловік травмував чотирьох працівників ВУКГ: одній жінці знадобилася допомога медиків, їй добряче розбили голову, довелося накладати шви. На місце події виїжджала бригада медиків та екіпаж поліцейських. Щоправда самі постраждалі заяви до поліції поки не написали.“Заяви працівники поки не писали, кажуть – бояться за себе, що чоловік буде мститися. Однак, поліція справу проти нього відкрила“, – розповів Петро Матрипула.Відомо, що 27-річного зловмисника затримали, і проти нього відкрили кримінальне провадження. Щоправда, поліція інциденту не коментує.Виробниче управління комунального господарства міста скерувало до міського відділення поліції звернення з проханням провести розслідування і повідомляти про хід справи.

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