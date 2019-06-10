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Мешканці двох багатоповерхівок у Луцьку сидять без гарячої води

Мешканці двох багатоповерхівок у Луцьку сидять без гарячої води
У Луцьку у зв’язку з аварійним ремонтом на ділянці мережі водопостачання без гарячої води залишилися два багатоквартирні житлові будинки на проспекті Соборності,3 та 5.

Про це інформує пресслужба ДКП "Луцьктепло".

Відтак, 3 січня впродовж дня виконуватимуться аварійно-відновлювальні роботи на ділянці мережі гарячого водопостачання.

"Відновлення послуги - після завершення робіт. Просимо вибачення за тимчасові незручності" - йдеться у повідомлені.




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Теги: Соборності, вода, проблема
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