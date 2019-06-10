Мешканці двох багатоповерхівок у Луцьку сидять без гарячої води





Про це інформує пресслужба ДКП "Луцьктепло".



Відтак, 3 січня впродовж дня виконуватимуться аварійно-відновлювальні роботи на ділянці мережі гарячого водопостачання.



"Відновлення послуги - після завершення робіт. Просимо вибачення за тимчасові незручності" - йдеться у повідомлені.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у зв’язку з аварійним ремонтом на ділянці мережі водопостачання без гарячої води залишилися два багатоквартирні житлові будинки на проспекті Соборності,3 та 5.Про це інформує пресслужба ДКП "Луцьктепло".Відтак, 3 січня впродовж дня виконуватимуться аварійно-відновлювальні роботи на ділянці мережі гарячого водопостачання."Відновлення послуги - після завершення робіт. Просимо вибачення за тимчасові незручності" - йдеться у повідомлені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію