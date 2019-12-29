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Засліпило сонце: на виїзді з Луцька зіткнулися Mitsubishi та Fiat. ФОТО

Засліпило сонце: на виїзді з Луцька зіткнулися Mitsubishi та Fiat. ФОТО
На виїзді з Луцька, поворот на село Тарасове, сталася дорожньо-транспортна аварія за участю двох автомобілів.

Аварія трапилася сьогодні, 3 січня, близько 12-ї години, - повідомляє "Суспільне".

Зіткнулися автомобілі марки Mitsubishi і Fiat. Про це розповів водій Fiat Олександр Куденчук.

Наразі очікують приїзду поліції. На місці події також є "швидка".

Водій Mitsubishi, який не назвався, сказав, що його засліпило сонце.

Засліпило сонце: на виїзді з Луцька зіткнулися Mitsubishi та Fiat. ФОТО
Засліпило сонце: на виїзді з Луцька зіткнулися Mitsubishi та Fiat. ФОТО
Засліпило сонце: на виїзді з Луцька зіткнулися Mitsubishi та Fiat. ФОТО
Засліпило сонце: на виїзді з Луцька зіткнулися Mitsubishi та Fiat. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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