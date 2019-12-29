Засліпило сонце: на виїзді з Луцька зіткнулися Mitsubishi та Fiat. ФОТО
Сьогодні, 12:33
На виїзді з Луцька, поворот на село Тарасове, сталася дорожньо-транспортна аварія за участю двох автомобілів.
Аварія трапилася сьогодні, 3 січня, близько 12-ї години, - повідомляє "Суспільне".
Зіткнулися автомобілі марки Mitsubishi і Fiat. Про це розповів водій Fiat Олександр Куденчук.
Наразі очікують приїзду поліції. На місці події також є "швидка".
Водій Mitsubishi, який не назвався, сказав, що його засліпило сонце.
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Аварія трапилася сьогодні, 3 січня, близько 12-ї години, - повідомляє "Суспільне".
Зіткнулися автомобілі марки Mitsubishi і Fiat. Про це розповів водій Fiat Олександр Куденчук.
Наразі очікують приїзду поліції. На місці події також є "швидка".
Водій Mitsubishi, який не назвався, сказав, що його засліпило сонце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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