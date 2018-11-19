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У Луцькому районі автомобіль знесло у кювет. ВІДЕО

У Луцькому районі автомобіль знесло у кювет. ВІДЕО
У Луцькому районі на в’їзді в Боратин автомобіль знесло у кювет. За кермом був лучанин, але без пасажирів.

Чоловік в автопригоді не постраждав. Натомість авто відремонтувати буде складно, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Очевидці переконані, що водій, як то кажуть, народився у сорочці. Врятувало чоловіка те, що він був пристебнутий ременем безпеки. Він відбувся синцями та забоєм рук. А от машина після подвійного перекидання – розбита.

За словами чоловіка, початок 2020 року стане для нього наукою на все життя. Автомобіль же евакуювали.

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Теги: авто, кювет, Боратин
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