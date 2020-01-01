Головна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших красунь України
Сьогодні, 13:40
Головна ялинка Луцька увійшла в ТОП-5 найкращих зелених красунь України.
Конкурс "Міс Ялинка-2019" проводило всеукраїнське інтернет-видання "Укрінформ".
Переможницею конкурсу краси серед ялинок стала зелена красуня з Чернівців. За неї проголосували 31%. Новорічне дерево прикрасили у золотих, срібних та білих кольорах. Її оздобили сніжинками та 3D гірляндами. Також унизу виготовили обідок, на якому зображені сюжети міста.
Почесне друге місце - у Вінниці (29%)."Бронза" дісталася Житомиру (15%). Четверте місце - ялинка з Маріуполя, у якої 7% голосів. П'яте - ялинка з Луцька (3%).
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Конкурс "Міс Ялинка-2019" проводило всеукраїнське інтернет-видання "Укрінформ".
Переможницею конкурсу краси серед ялинок стала зелена красуня з Чернівців. За неї проголосували 31%. Новорічне дерево прикрасили у золотих, срібних та білих кольорах. Її оздобили сніжинками та 3D гірляндами. Також унизу виготовили обідок, на якому зображені сюжети міста.
Почесне друге місце - у Вінниці (29%)."Бронза" дісталася Житомиру (15%). Четверте місце - ялинка з Маріуполя, у якої 7% голосів. П'яте - ялинка з Луцька (3%).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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