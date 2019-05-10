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У Луцьку на Соборності горить багатоповерхівка. ФОТО

У Луцьку на Соборності горить багатоповерхівка. ФОТО
У Луцьку на проспекті Соборності, 14а сталася пожежа на 5-му поверсі багатоповерхівки.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Подія трапилася сьогодні, 3 січня, в обідню пору.

Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі ДСНС, надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку. Нині на місці працюють рятувальники та "швидка".

Також попередньо є необхідність у порятунку мешканця багатоповерхівки.

У Луцьку на Соборності горить багатоповерхівка. ФОТО
У Луцьку на Соборності горить багатоповерхівка. ФОТО
У Луцьку на Соборності горить багатоповерхівка. ФОТО
У Луцьку на Соборності горить багатоповерхівка. ФОТО
У Луцьку на Соборності горить багатоповерхівка. ФОТО
У Луцьку на Соборності горить багатоповерхівка. ФОТО
У Луцьку на Соборності горить багатоповерхівка. ФОТО
У Луцьку на Соборності горить багатоповерхівка. ФОТО




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Теги: пожежа, Луцьк, Соборності
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