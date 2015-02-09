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Підозрюваного у жорстокому вбивстві лучанина хочуть взяти під варту

Підозрюваного у жорстокому вбивстві лучанина хочуть взяти під варту
Прокурори наполягають на триманні під вартою підозрюваного у вбивстві чоловіка у Луцьку.

Прокурори Луцької місцевої прокуратури здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення 39-річним мешканцем обласного центру Волині умисного вбивства, –повідомляє пресслужба прокуратури області

Нагадаємо, удень 02 січня 2020 року нетверезий чоловік у себе в оселі під час сварки двічі вдарив ножем у груди свого 53-річного знайомого – і той помер.

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Зловмисника, який утік з місця вчинення злочину, затримали того ж дня. З'ясувалося, що він уже був судимий за умисне вбивство.

Окрім того, на розгляді в Луцькому міськрайонному суді перебуває два обвинувальних акти в кримінальних провадженнях щодо нього – про вчинення крадіжок та умисних легких тілесних ушкоджень.

Чоловікові повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (кримінальне правопорушення, передбачене п.13 ч.2 ст. 115 КК України). Прокурори наполягають на обранні йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою на 60 днів.

Зауважимо, що за такий злочин Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

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Теги: Луцьк, вбивство, кримінал, прокуратура
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