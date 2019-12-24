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Сплачує штрафи, зносити відмовляється: на Маневиччині чоловік незаконно обладнав зону відпочинку

Сплачує штрафи, зносити відмовляється: на Маневиччині чоловік незаконно обладнав зону відпочинку
На Меневиччині чоловік самовільно зайняв земельну ділянку і збудував там зону відпочинку. Прокуратура вимагає негайно її усунути.

Маневицька місцева прокуратура звернулася до суду із позовом в інтересах держави в особі Костюхнівської сільської ради Маневицького району, Головного управління Держгеокадастру та Управління державної архітектурно- будівельної інспекції у Волинській області, аби зобов’язати громадянина звільнити самовільно зайняту земельну ділянку в селі Колодії та знести незаконно побудовані на ній споруди, – повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Головне управління Держгеокадастру у Волинській області під час перевірки у травні 2019 року встановило, що чоловік самовільно зайняв земельну ділянку загальною площею 0,17 га, загородив та побудував на ній зону відпочинку з будівлею з металопрофілю й альтанками.

Частина земельної ділянки – це землі сільськогосподарського призначення, а частина – лісогосподарського призначення. При цьому, будь-які рішення органів виконавчої влади або місцевого самоврядування про надання земельної ділянки громадянину, а також дозволи на будівництво й затверджені його проекти – відсутні.

Чоловіка кілька разів упродовж року притягували до адміністративної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки, зняття й перенесення ґрунтового покриву без спеціального дозволу та порушення вимог законодавства під час будівництва.

Він справно сплачував чималі штрафи, відшкодовував нараховані державними інспекторами збитки, завдані його неправомірними діями, а приписи органів контролю з вимогою звільнити ділянку та усунути порушення законодавства в сфері містобудівної діяльності – ігнорував.

У ситуацію втрутилася прокуратура й у суді прокурори вимагатимуть від громадянина звільнити самовільно зайняту земельну ділянку та знести незаконно побудовані на ній споруди.

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Теги: Прокуратура, Волинь, альтанка, Маневиччина
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