вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині оштрафували горе-батька, який не сплачував аліменти

На Волині оштрафували горе-батька, який не сплачував аліменти
У Рожищі судила чоловіка 1995 року народження, який заборгував аліменти на утримання сина.

Слухання справи відбувалось 26 грудня. Про це йдеться у постанові суду, - повідомляє "Район.Бізнес"

8 листопала головний державний виконавець Рожищенського районного відділу державної виконавчої служби склав протокол про адміністративне правопорушення. Згідно з документом, підсудний не сплачує аліменти на утримання малолітнього сина в сумі 1100 гривень щомісячно.

Це призвело до виникнення заборгованості. Станом на 1 листопада борг становив 13 945 гривень.

У судове засідання боржник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 183-1 Адміністративного кодексу, накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді 120 годин суспільно корисних робіт. Також він заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинянин, аліменти, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Владика Михаїл відправив святкову службу у жіночому монастирі
Сьогодні, 14:45
У Нововолинську організовують благодійну акцію на підтримку хлопчика, який не чує на два вушка
Сьогодні, 14:37
На Волині оштрафували горе-батька, який не сплачував аліменти
Сьогодні, 14:30
Е-квиток у Луцьку: як ловлять «зайців» у транспорті
Сьогодні, 14:15
Не сподобалась ілюмінація: у Франківську чоловік виліз на головну ялинку
Сьогодні, 14:01
Схожі новини
Судили волинянина, який п'яним їздив по місту Судили волинянина, який п'яним їздив по місту
01 січень, 19:37
На Волині підприємця судили за наркотики На Волині підприємця судили за наркотики
26 грудень, 2019, 09:36
На Волині за «законом Савченко» відпустили з-під варти злодія-рецидивіста На Волині за «законом Савченко» відпустили з-під варти злодія-рецидивіста
23 грудень, 2019, 15:16
Судили волинянина, який їздив п'яним на мотоциклі Судили волинянина, який їздив п'яним на мотоциклі
21 грудень, 2019, 10:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на Ковельській зіткнулися дві автівки: один з водіїв – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 15:23
 0
Як не дати себе обманути при зважуванні товарів: поради волинянам
Сьогодні, 15:18
 0
У Києві псевдопродюсер зґвалтував студентку
Сьогодні, 15:07
 0
Владика Михаїл відправив святкову службу у жіночому монастирі
Сьогодні, 14:45
 0
У Нововолинську організовують благодійну акцію на підтримку хлопчика, який не чує на два вушка
Сьогодні, 14:37
 0
Медіа
відео
1/8