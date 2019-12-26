На Волині оштрафували горе-батька, який не сплачував аліменти





Слухання справи відбувалось 26 грудня. Про це йдеться у постанові суду, - повідомляє



8 листопала головний державний виконавець Рожищенського районного відділу державної виконавчої служби склав протокол про адміністративне правопорушення. Згідно з документом, підсудний не сплачує аліменти на утримання малолітнього сина в сумі 1100 гривень щомісячно.



Це призвело до виникнення заборгованості. Станом на 1 листопада борг становив 13 945 гривень.



У судове засідання боржник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.



Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 183-1 Адміністративного кодексу, накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді 120 годин суспільно корисних робіт. Також він заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі судила чоловіка 1995 року народження, який заборгував аліменти на утримання сина.Слухання справи відбувалось 26 грудня. Про це йдеться у постанові суду, - повідомляє "Район.Бізнес" 8 листопала головний державний виконавець Рожищенського районного відділу державної виконавчої служби склав протокол про адміністративне правопорушення. Згідно з документом, підсудний не сплачує аліменти на утримання малолітнього сина в сумі 1100 гривень щомісячно.Це призвело до виникнення заборгованості. Станом на 1 листопада борг становив 13 945 гривень.У судове засідання боржник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.Суддя постановив визнати чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 183-1 Адміністративного кодексу, накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді 120 годин суспільно корисних робіт. Також він заплатить в дохід держави 384 гривні судового збору.

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