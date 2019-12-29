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У Нововолинську організовують благодійну акцію на підтримку хлопчика, який не чує на два вушка

У Нововолинську організовують благодійну акцію на підтримку хлопчика, який не чує на два вушка
5-го січня у Нововолинську відбудеться спортивно-розважальна благодійна акція на підтримку Арсенчика Троцюка, який не чує на два вушка.

Про це пише Буг.

“Добро починається з тебе. Скільки в людині доброти – стільки в ній життя”, – саме під таким гаслом організували акцію.

Біля пам’ятника Шевченка о 8:00 відбудеться збір учасників на забіг містом дистанцією 5 км. Вартість реєстрації – 50 гривень. Опісля всіх учасників чекає кава-брейк. Усі вилучені кошти передадуть на лікування Арсенчика.

Також у залі "Кузні тіла" відбудеться новорічна сімейна фотосесія з фотозоною, аквагрим для діток, продаж квитків на дитячу лотерею, а опісля і розіграш призів від спонсорів заходу.

Окрім того – силове тренування, тренування для діток, функціональне тренування та спортивні конкурси і по завершенні тренер та дієтолог Сергій Смолярук проведе лекцію про здорове харчування.

Нагадаємо, що 22-го листопада дворічному Арсенчику встановили діагноз: двобічна нейросенсорна втрата слуху 4-го ступеня. Він потребує імплантування двох вушок.

Допомогти родині можна також перерахувавши гроші на картку Приватбанку 149629388328668 Ольга Троцюк. Телефон мами 050 90 59 646.

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Теги: Арсенчик Троцюк, допомога
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