У Нововолинську організовують благодійну акцію на підтримку хлопчика, який не чує на два вушка





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“Добро починається з тебе. Скільки в людині доброти – стільки в ній життя”, – саме під таким гаслом організували акцію.



Біля пам’ятника Шевченка о 8:00 відбудеться збір учасників на забіг містом дистанцією 5 км. Вартість реєстрації – 50 гривень. Опісля всіх учасників чекає кава-брейк. Усі вилучені кошти передадуть на лікування Арсенчика.



Також у залі "Кузні тіла" відбудеться новорічна сімейна фотосесія з фотозоною, аквагрим для діток, продаж квитків на дитячу лотерею, а опісля і розіграш призів від спонсорів заходу.



Окрім того – силове тренування, тренування для діток, функціональне тренування та спортивні конкурси і по завершенні тренер та дієтолог Сергій Смолярук проведе лекцію про здорове харчування.



Нагадаємо, що 22-го листопада дворічному Арсенчику встановили діагноз: двобічна нейросенсорна втрата слуху 4-го ступеня. Він потребує імплантування двох вушок.



Допомогти родині можна також перерахувавши гроші на картку Приватбанку 149629388328668 Ольга Троцюк. Телефон мами 050 90 59 646.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5-го січня у Нововолинську відбудеться спортивно-розважальна благодійна акція на підтримку Арсенчика Троцюка, який не чує на два вушка. Про це пише Буг “Добро починається з тебе. Скільки в людині доброти – стільки в ній життя”, – саме під таким гаслом організували акцію.Біля пам’ятника Шевченка о 8:00 відбудеться збір учасників на забіг містом дистанцією 5 км. Вартість реєстрації – 50 гривень. Опісля всіх учасників чекає кава-брейк. Усі вилучені кошти передадуть на лікування Арсенчика.Також у залі "Кузні тіла" відбудеться новорічна сімейна фотосесія з фотозоною, аквагрим для діток, продаж квитків на дитячу лотерею, а опісля і розіграш призів від спонсорів заходу.Окрім того – силове тренування, тренування для діток, функціональне тренування та спортивні конкурси і по завершенні тренер та дієтолог Сергій Смолярук проведе лекцію про здорове харчування.Нагадаємо, що 22-го листопада дворічному Арсенчику встановили діагноз: двобічна нейросенсорна втрата слуху 4-го ступеня. Він потребує імплантування двох вушок.

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