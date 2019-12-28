У Києві псевдопродюсер зґвалтував студентку
Сьогодні, 15:07
У Києві заарештували 60-річного чоловіка за зґвалтування студентки.
Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, суд взяв під варту 60-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 18-річної дівчини із застосуванням насильства, - пише УНІАН.
«28 грудня 2019 року до Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві звернулась 18-річна студентка та повідомила про зґвалтування», - йдеться у повідомленні.
У ході досудового розслідування встановили, що ґвалтівником виявився чоловік 1959 року народження, який напередодні познайомився із жертвою у вагоні потягу, представившись відомим продюсером. «Надалі під приводом працевлаштування чоловік заманив довірливу студентку до себе в квартиру, де обпоїв та зґвалтував», - повідомили у прокуратурі.
Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Наразі досудове слідство триває.
Встановлюються інші можливі жертви псевдопродюсера. За вчинене зловмиснику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
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Як повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, суд взяв під варту 60-річного чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 18-річної дівчини із застосуванням насильства, - пише УНІАН.
«28 грудня 2019 року до Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві звернулась 18-річна студентка та повідомила про зґвалтування», - йдеться у повідомленні.
У ході досудового розслідування встановили, що ґвалтівником виявився чоловік 1959 року народження, який напередодні познайомився із жертвою у вагоні потягу, представившись відомим продюсером. «Надалі під приводом працевлаштування чоловік заманив довірливу студентку до себе в квартиру, де обпоїв та зґвалтував», - повідомили у прокуратурі.
Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Наразі досудове слідство триває.
Встановлюються інші можливі жертви псевдопродюсера. За вчинене зловмиснику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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