Як не дати себе обманути при зважуванні товарів: поради волинянам

Розповіли, як не дати себе обманути при зважуванні товарів.Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області.На ринках використовують різні способи обману. Головне, що повинен пам’ятати покупець – бути уважним. Якщо стежити за діями продавця, не копирсатися в сумці, не відволікатися на розмови телефоном або прийти на ринок зі своїм калькулятором, то і продавець не стане ризикувати та обманювати.Найпоширеніший обман – коли вага стоїть не рівно, а під кутом. Ви цього не бачите, бо вона захована за лотками з фруктами чи декором. Вам повідомляють тільки кінцеву вартість. Попросіть пропустити вас до ваги під час зважування чи встановити її в доступному для вас місці. Необхідно переконатися, що на циферблаті встановлено «0».Психологи стверджують, що набагато простіше обрахувати покупця, який купує відразу кілька позицій. І якщо продавець при цьому називає вагу і вартість товарів, то вже на третьому мало хто зможе запам’ятати, яка вага і яка вартість були першого товару.Слідкуйте, щоб продавець важив все, не поспішаючи. Якщо вам здається, що продавець метушиться – він точно щось мудрує. Краще купити в іншому місці.Іноді продавець залучає покупця в бесіду, щоб притупити його увагу, пропонує покупцеві вибрати наступний зразок, поки він зважить товар. Або продавець різко кидає товар на ваги і тут же знімає, щоб покупець не встиг помітити вагу товару.Якщо у вас виникли сумніви щодо правильності зважування товару, використовуйте контрольні ваги, які є на кожному ринку. Споживач має право перевірити точність ваги відпущеного товару. Контрольні ваги повинні розміщуватися в окремо відведеному та доступному місці для споживачів. Не йдіть без переважування.Пам’ятайте – всі ваги повинні бути опломбовані.Особливе занепокоєння викликає те, що останнім часом на ринках та ярмарках суб’єкти господарювання масово використовують вагові побутові пристрої невідомих виробників, які фальсифіковані під ваги торгового призначення, і які відповідно до вимог законодавства, заборонені для використання.Велика кількість ваг не мають захисту від несанкціонованого доступу до органів регулювання, що дозволяє їх налаштовувати на обваження, тобто обманювати покупців, що в свою чергу сприяє поширенню шахрайства в сфері торгівлі.Тож Держпродспоживслужба рекомендує:- споживачам бути уважними, здійснюючи покупки товару, що підлягає зважуванню;- уникати зважування товару на вагах невідомого походження, з відсутнім маркуванням та повірочним тавром, які мають зовнішні пошкодження або ознаки переробляння;- вимагати від суб’єктів господарювання документи, які підтверджують проходження засобами вимірювання періодичної повірки;- юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, які здійснюють торгівлю з використанням зважувальних приладів, дотримуватися правил торгівлі та відмовитися від використання ваг, які не відповідають метрологічним вимогам.У випадку порушення ваших прав на достовірність результатів вимірювань, використання суб’єктами господарювання несправних зважувальних приладів або таких, що не пройшли періодичну повірку, звертайтеся до Держпродспоживслужби.