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У Луцьку на Ковельській зіткнулися дві автівки: один з водіїв – у лікарні. ФОТО

У Луцьку на Ковельській зіткнулися дві автівки: один з водіїв – у лікарні. ФОТО
На вулиці Ковельській у Луцьку зіткнулись Mitsubishi Outlander та Citroen Jumpy.

Про це Інформаційному агенству Волинські Новини повідомили очевидці.

Інформацію про ДТП підтвердили у патрульній поліції Волині.

Зі слів речниці патрульних Ольги Бузулук, аварія трапилась поблизу АЗС UPG на Ковельській. Один з водіїв виїжджав із заправки та не пропустив іншого, який рухався головною дорогою. Автівки отримали механічні пошкодження.

Постраждав водій Citroen. Його з легкими тілесними ушкодженнями госпіталізували.

На місці працювала патрульна поліція.

Фото - Вова Приходько.

У Луцьку на Ковельській зіткнулися дві автівки: один з водіїв – у лікарні. ФОТО
У Луцьку на Ковельській зіткнулися дві автівки: один з водіїв – у лікарні. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Ковельська
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