У Луцьку на Ковельській зіткнулися дві автівки: один з водіїв – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 15:23
На вулиці Ковельській у Луцьку зіткнулись Mitsubishi Outlander та Citroen Jumpy.
Про це Інформаційному агенству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інформацію про ДТП підтвердили у патрульній поліції Волині.
Зі слів речниці патрульних Ольги Бузулук, аварія трапилась поблизу АЗС UPG на Ковельській. Один з водіїв виїжджав із заправки та не пропустив іншого, який рухався головною дорогою. Автівки отримали механічні пошкодження.
Постраждав водій Citroen. Його з легкими тілесними ушкодженнями госпіталізували.
На місці працювала патрульна поліція.
Фото - Вова Приходько.
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Про це Інформаційному агенству Волинські Новини повідомили очевидці.
Інформацію про ДТП підтвердили у патрульній поліції Волині.
Зі слів речниці патрульних Ольги Бузулук, аварія трапилась поблизу АЗС UPG на Ковельській. Один з водіїв виїжджав із заправки та не пропустив іншого, який рухався головною дорогою. Автівки отримали механічні пошкодження.
Постраждав водій Citroen. Його з легкими тілесними ушкодженнями госпіталізували.
На місці працювала патрульна поліція.
Фото - Вова Приходько.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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