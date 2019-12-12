У Луцьку на Ковельській зіткнулися дві автівки: один з водіїв – у лікарні. ФОТО





Про це Інформаційному агенству Волинські Новини



Інформацію про ДТП підтвердили у патрульній поліції Волині.



Зі слів речниці патрульних Ольги Бузулук, аварія трапилась поблизу АЗС UPG на Ковельській. Один з водіїв виїжджав із заправки та не пропустив іншого, який рухався головною дорогою. Автівки отримали механічні пошкодження.



Постраждав водій Citroen. Його з легкими тілесними ушкодженнями госпіталізували.



На місці працювала патрульна поліція.



Фото - Вова Приходько.





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