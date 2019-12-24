Розпочався сезон зимових відпусток: у чергах на кордоні з Польщею скупчилося чимало автівок

Щороку пасажиропотік до країн Європейського Союзу тільки зростає, зокрема під час вихідних та святкових днів. Вже у перші дні нового року кількість охочих перетнути найбільш популярні «західні ворота» - «Краковець-Корчова» та «Шегині-Медика» України зросла у рази.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у Facebook.Відтак у чергах перед пунктами пропуску на кордоні України з Польщею станом на 14:30 3 січня стоять 350 автівок."Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 14.30 Республіка Польща: "Ягодин" - 20, “Устилуг” –20, “Угринів” – 0 “Рава-Руська” –0, “Грушів” – 50, “Смільниця” – 20, “Шегині” - 110“Краковець” – 240, - йдеться у повідомлені.Прикордонники рекомендують завантажити мобільний додаток «Камери кордону» (App Store, Play Market), щоб відстежувати інформацію про завантаженість пунктів пропуску, як з української, так і з польської сторони.