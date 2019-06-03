У Луцьку розшукують злодіїв, які вкрали військові речі загиблого на Сході бійця. ФОТО
Сьогодні, 15:41
У Луцьку двоє злодіїв пограбували шість підвальних приміщень у багатоповерхівці.
Пограбування сталося 31 грудня близько 5 години ранку, - пишуть Волинські новини.
Зазначається, що двоє чоловіків залізли в підвали будинку, що на проспекті Молоді, та викрали військові речі. Серед них – бронежилет, військова каска, снайперські маскувальні халати, розгрузка. Раніше ці речі належали військовослужбовцю, який загинув на Сході.
«Всі речі промарковані позивними «Патрон» і «Бабак», – зазначають очевидці.
Про місце перебування осіб, зображених на фото, просять повідомляти поліцію на лінію 102.
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Пограбування сталося 31 грудня близько 5 години ранку, - пишуть Волинські новини.
Зазначається, що двоє чоловіків залізли в підвали будинку, що на проспекті Молоді, та викрали військові речі. Серед них – бронежилет, військова каска, снайперські маскувальні халати, розгрузка. Раніше ці речі належали військовослужбовцю, який загинув на Сході.
«Всі речі промарковані позивними «Патрон» і «Бабак», – зазначають очевидці.
Про місце перебування осіб, зображених на фото, просять повідомляти поліцію на лінію 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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