У Луцьку розшукують злодіїв, які вкрали військові речі загиблого на Сході бійця. ФОТО





Пограбування сталося 31 грудня близько 5 години ранку, - пишуть



Зазначається, що двоє чоловіків залізли в підвали будинку, що на проспекті Молоді, та викрали військові речі. Серед них – бронежилет, військова каска, снайперські маскувальні халати, розгрузка. Раніше ці речі належали військовослужбовцю, який загинув на Сході.



«Всі речі промарковані позивними «Патрон» і «Бабак», – зазначають очевидці.



Про місце перебування осіб, зображених на фото, просять повідомляти поліцію на лінію 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку двоє злодіїв пограбували шість підвальних приміщень у багатоповерхівці.Пограбування сталося 31 грудня близько 5 години ранку, - пишуть Волинські новини Зазначається, що двоє чоловіків залізли в підвали будинку, що на проспекті Молоді, та викрали військові речі. Серед них – бронежилет, військова каска, снайперські маскувальні халати, розгрузка. Раніше ці речі належали військовослужбовцю, який загинув на Сході.«Всі речі промарковані позивними «Патрон» і «Бабак», – зазначають очевидці.Про місце перебування осіб, зображених на фото, просять повідомляти поліцію на лінію 102.

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