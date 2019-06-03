вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку розшукують злодіїв, які вкрали військові речі загиблого на Сході бійця. ФОТО

У Луцьку розшукують злодіїв, які вкрали військові речі загиблого на Сході бійця. ФОТО
У Луцьку двоє злодіїв пограбували шість підвальних приміщень у багатоповерхівці.

Пограбування сталося 31 грудня близько 5 години ранку, - пишуть Волинські новини.

Зазначається, що двоє чоловіків залізли в підвали будинку, що на проспекті Молоді, та викрали військові речі. Серед них – бронежилет, військова каска, снайперські маскувальні халати, розгрузка. Раніше ці речі належали військовослужбовцю, який загинув на Сході.

«Всі речі промарковані позивними «Патрон» і «Бабак», – зазначають очевидці.

Про місце перебування осіб, зображених на фото, просять повідомляти поліцію на лінію 102.

У Луцьку розшукують злодіїв, які вкрали військові речі загиблого на Сході бійця. ФОТО
У Луцьку розшукують злодіїв, які вкрали військові речі загиблого на Сході бійця. ФОТО
У Луцьку розшукують злодіїв, які вкрали військові речі загиблого на Сході бійця. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, речі, військовий, розшук, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Людмила Кирда Людмила
Кирда вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Помер керівник організації ветеранів війни та праці на Волині
Сьогодні, 16:05
На Волині роботодавці потрапляють на «гачок» псевдоінспекторів
Сьогодні, 16:00
Пожежа на Соборності у Луцьку: врятували жінку, ще одну та двох дітей евакуювали. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:41
У Луцьку розшукують злодіїв, які вкрали військові речі загиблого на Сході бійця. ФОТО
Сьогодні, 15:41
Розпочався сезон зимових відпусток: у чергах на кордоні з Польщею скупчилося чимало автівок
Сьогодні, 15:32
Схожі новини
У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО У Луцьку затримали чоловіка, який перебував у розшуку. ФОТО
03 червень, 2019, 09:11
Поліція шукає власників речей, які знайшли у луцького крадія. ФОТО Поліція шукає власників речей, які знайшли у луцького крадія. ФОТО
08 травень, 2019, 16:50
У Луцьку затримали чоловіка з купою крадених речей У Луцьку затримали чоловіка з купою крадених речей
02 квітень, 2019, 10:10
У Луцьку поліція розшукує власників викрадених речей. ФОТО У Луцьку поліція розшукує власників викрадених речей. ФОТО
15 березень, 2019, 15:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дівчинці з Волині, яка не може самостійно ходити, потрібна допомога
Сьогодні, 16:53
 0
Яких рекордів досягла Волинь у 2019 році
Сьогодні, 16:45
 0
Бійка Ляшка та волинянина Геруса: прокуратура завершила розслідування
Сьогодні, 16:36
 0
Брали воду зі Світязю, аби поливати лохину: через обміління Шацьких озер відкрили «кримінал»
Сьогодні, 16:25
 0
У Волинській ОДА запрацювала «гаряча лінія» для виявлення нелегальних заправок
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8