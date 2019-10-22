«Інклюзивна освіта – це реформа не тільки задля дітей з особливими потребами, а й задля всього суспільства», – Марина Порошенко





Про це заявила дружина п’ятого Президента України Марина Порошенко в інтерв’ю телеканалу «Прямий», повідомляє пресслужба



«Перед нами стояло завдання інституалізації інклюзивної освіти, щоб вона стала частиною українського суспільства і держави. Ми підійшли комплексно, працювали відразу на законодавчому рівні, вносили фінансові пропозиції, кадрова підготовка, створення безбар’єрного освітнього середовища і безумовно – це робота з громадськістю і батьками, які виховують дітей з особливими освітніми потребами», – сказала вона.



Марина Порошенко зазначила, що статистичні дані підтверджують ефективність впровадження інклюзивної освіти в Україні.



«Кожна четверта школа стала інклюзивною, в звичайних загальноосвітніх закладах навчається 17 тисяч дітей з особливими освітніми потребами. Коли ця кількість дітей три роки тому нараховувала тільки 2 500. Якщо казати про мережу інклюзивно-ресурсних центрів, яку ми зробили абсолютно з нуля, ми маємо на сьогодні більше 600 таких центрів по всій Україні. А до кінця 2020 року відкриється ще 100 і вони будуть максимально наближені до місця проживання кожної дитинки, яка потребує допомоги», – наголосила Марина Порошенко.



Вона розповіла про особливості роботи інклюзивно-ресурсних центрів та стимулювання роботи вчителів у інклюзивних класах.



«Інклюзивно-ресурсні центри оснащені сучасними міжнародними методиками оцінки розвитку кожної дитини. Коли можна потім побудувати максимально адаптовану систему навчання в такому центрі, а потім всі ці результати передати в електронному вигляді до школи. Вчитель зможе прийняти таку дитину і побудувати індивідуальний план розвитку дитини так, щоб вона максимально ефективно могла використовувати свої можливості, здібності.



Це дуже допомогло вчителям у навчальному процесі, тому що вони змогли більш якісно надавати освітні послуги дітям. Для того, щоб заохотити вчителів, було виділено 20% надбавку до заробітної плати тим, хто працює в інклюзивних класах. Ми розуміли, що це додаткове навантаження та знання. Нам вдалося вибити цілу ставку асистента вчителя. До цього було тільки півставки асистента вчителя на інклюзивний клас. Це було дуже важко, не могли знайти людей на таку посаду», – сказала Марина Порошенко.



«Вдалося закріпити на державному рівні ставку асистента дитини, для тих дітей, які не можуть самі за собою доглядати і їй необхідна підтримка в побуті. Також ми налагодили роботу в школі під час навчального процесу, уроків у школі – і це теж ще один важливий крок в реалізації системи інклюзивної освіти», – додала вона.



«Робота з суспільством, громадськістю, батьківськими об’єднаннями, які дійсно дуже часто не знають саме своїх прав і можливостей, які вони можуть вимагати від громади, суспільства, школи і, таким чином, виникли і школи відповідального батьківства. Ми підписали меморандум з громадськими організаціями, які займаються саме питаннями підтримки дітей з інвалідністю і дітей з особливими освітніми потребами. Ми розуміємо, що без цього трикутника: дитина, батьки і освітяни, ми е побудуємо якісну модель надання освітніх послуг кожній дитині», – сказала Марина Порошенко.



«Дуже важливе – це побудова безбар’єрного освітнього простору. У 2018 році ми разом з міністерством регіонального розвитку ухвалили пакет нових сучасних адаптованих під світові вимоги державних будівельних норм. Зараз тільки їх потрібно виконувати і контролювати виконання цих вимог на державному рівні. Вони передбачають вже абсолютну адаптацію середовища не тільки для дітей обмежених в русі, які переміщаються на візочках. А й для інших категорій дітей, які також потребують адаптації навколишнього середовища під свої потреби», додала вона.



Марина Порошенко висловила переконання, що реформа інклюзивної освіти є незворотною, адже суспільство розуміє її необхідність для комплексної освіти та соціалізації дітей з особливими потребами.



«Зламати не можна цю реформу, але можна загальмувати. Наприклад, не давати кошти, ми бачимо вже це по Українському культурному фонду, і намагатися зберегти стару систему спеціалізованих навчальних закладів. Я весь час говорила, що інклюзивна освіта – це не замінник спеціалізованої освіти, це альтернатива. Кожна родина вільна вибирати – куди віддати свою дитину.



Наше завдання – побудувати систему інклюзивної освіти настільки комфортною, привабливою, сучасною, щоб дійсно батьки хотіли віддавати туди своїх дітей. Тому що вони побачать перспективу такого навчання на майбутнє своїх дітей. Я вірю, що реформу не зупинити, що суспільство буде її результати відстоювати», – наголосила вона.



Марина Порошенко акцентувала на тому, що для неї найважливішим є вплив впровадження інклюзивної освіти на суспільство та життя дітей, а не вшанування заслуг, тому спроби нової влади знівелювати її участь в цьому процесі є марними.



«Мене вже попереджали, що мене викреслюють скрізь з історії інклюзивної освіти: «Це на сьогоднішній день суто державна реформа. А вас там вже немає». Я кажу на це – дай Боже, найголовніше, щоб реформа жила. Бо ми її впроваджували задля суспільства. Для мене важливо, щоб вона дійсно запрацювала на державному рівні. Щоб це не був просто благодійний проект Фонду Порошенка в окремо взятій школі чи області, а щоб це запрацювало на державному рівні і щоб держава несла відповідальність потім перед цими дітьми і їхніми родинами на майбутнє», – сказала Марина Порошенко.



Вона зауважила, що системно комунікує з батьками дітей з особливими потребами, адже тільки так можна оцінити ефективність реалізованої реформи та виявити проблеми, які потребують вирішення.



«Зв’язок з родинами таких дітей для мене – це інтерактив, який дуже важливий, коли я повинна відчувати, наскільки це потрібно, і наскільки вони підтримують ті кроки та ініціативи з мого боку і з боку моєї команди, щоб ця реформа працювала якомога якісніше.



Я знімаю той зріз проблематики, яка ще залишається і що ще потрібно робити на майбутнє, на які питання потрібно більше звернути увагу, тому що якщо дивитися на міжнародний досвід – вони почали реалізовувати інклюзивну освіту в своїх закладах і на сьогодні вони ще вдосконалюють. Постають нові вимоги, сучасні технології, які потрібно імплементувати, перелаштовувати ці процеси. І я думаю, що ми обов’язково долучимося до цієї світової тенденції», – сказала Марина Порошенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головним пріоритетом під час створення і розвитку системи інклюзивної освіти в Україні було формування ефективних умов для навчання та соціалізації дітей з особливими потребами.Про це заявила дружина п’ятого Президента Українив інтерв’ю телеканалу «Прямий», повідомляє пресслужба "Європейської солідарності". «Перед нами стояло завдання інституалізації інклюзивної освіти, щоб вона стала частиною українського суспільства і держави. Ми підійшли комплексно, працювали відразу на законодавчому рівні, вносили фінансові пропозиції, кадрова підготовка, створення безбар’єрного освітнього середовища і безумовно – це робота з громадськістю і батьками, які виховують дітей з особливими освітніми потребами», – сказала вона.Марина Порошенко зазначила, що статистичні дані підтверджують ефективність впровадження інклюзивної освіти в Україні.«Кожна четверта школа стала інклюзивною, в звичайних загальноосвітніх закладах навчається 17 тисяч дітей з особливими освітніми потребами. Коли ця кількість дітей три роки тому нараховувала тільки 2 500. Якщо казати про мережу інклюзивно-ресурсних центрів, яку ми зробили абсолютно з нуля, ми маємо на сьогодні більше 600 таких центрів по всій Україні. А до кінця 2020 року відкриється ще 100 і вони будуть максимально наближені до місця проживання кожної дитинки, яка потребує допомоги», – наголосила Марина Порошенко.Вона розповіла про особливості роботи інклюзивно-ресурсних центрів та стимулювання роботи вчителів у інклюзивних класах.«Інклюзивно-ресурсні центри оснащені сучасними міжнародними методиками оцінки розвитку кожної дитини. Коли можна потім побудувати максимально адаптовану систему навчання в такому центрі, а потім всі ці результати передати в електронному вигляді до школи. Вчитель зможе прийняти таку дитину і побудувати індивідуальний план розвитку дитини так, щоб вона максимально ефективно могла використовувати свої можливості, здібності.Це дуже допомогло вчителям у навчальному процесі, тому що вони змогли більш якісно надавати освітні послуги дітям. Для того, щоб заохотити вчителів, було виділено 20% надбавку до заробітної плати тим, хто працює в інклюзивних класах. Ми розуміли, що це додаткове навантаження та знання. Нам вдалося вибити цілу ставку асистента вчителя. До цього було тільки півставки асистента вчителя на інклюзивний клас. Це було дуже важко, не могли знайти людей на таку посаду», – сказала Марина Порошенко.«Вдалося закріпити на державному рівні ставку асистента дитини, для тих дітей, які не можуть самі за собою доглядати і їй необхідна підтримка в побуті. Також ми налагодили роботу в школі під час навчального процесу, уроків у школі – і це теж ще один важливий крок в реалізації системи інклюзивної освіти», – додала вона.«Робота з суспільством, громадськістю, батьківськими об’єднаннями, які дійсно дуже часто не знають саме своїх прав і можливостей, які вони можуть вимагати від громади, суспільства, школи і, таким чином, виникли і школи відповідального батьківства. Ми підписали меморандум з громадськими організаціями, які займаються саме питаннями підтримки дітей з інвалідністю і дітей з особливими освітніми потребами. Ми розуміємо, що без цього трикутника: дитина, батьки і освітяни, ми е побудуємо якісну модель надання освітніх послуг кожній дитині», – сказала Марина Порошенко.«Дуже важливе – це побудова безбар’єрного освітнього простору. У 2018 році ми разом з міністерством регіонального розвитку ухвалили пакет нових сучасних адаптованих під світові вимоги державних будівельних норм. Зараз тільки їх потрібно виконувати і контролювати виконання цих вимог на державному рівні. Вони передбачають вже абсолютну адаптацію середовища не тільки для дітей обмежених в русі, які переміщаються на візочках. А й для інших категорій дітей, які також потребують адаптації навколишнього середовища під свої потреби», додала вона.Марина Порошенко висловила переконання, що реформа інклюзивної освіти є незворотною, адже суспільство розуміє її необхідність для комплексної освіти та соціалізації дітей з особливими потребами.«Зламати не можна цю реформу, але можна загальмувати. Наприклад, не давати кошти, ми бачимо вже це по Українському культурному фонду, і намагатися зберегти стару систему спеціалізованих навчальних закладів. Я весь час говорила, що інклюзивна освіта – це не замінник спеціалізованої освіти, це альтернатива. Кожна родина вільна вибирати – куди віддати свою дитину.Наше завдання – побудувати систему інклюзивної освіти настільки комфортною, привабливою, сучасною, щоб дійсно батьки хотіли віддавати туди своїх дітей. Тому що вони побачать перспективу такого навчання на майбутнє своїх дітей. Я вірю, що реформу не зупинити, що суспільство буде її результати відстоювати», – наголосила вона.Марина Порошенко акцентувала на тому, що для неї найважливішим є вплив впровадження інклюзивної освіти на суспільство та життя дітей, а не вшанування заслуг, тому спроби нової влади знівелювати її участь в цьому процесі є марними.«Мене вже попереджали, що мене викреслюють скрізь з історії інклюзивної освіти: «Це на сьогоднішній день суто державна реформа. А вас там вже немає». Я кажу на це – дай Боже, найголовніше, щоб реформа жила. Бо ми її впроваджували задля суспільства. Для мене важливо, щоб вона дійсно запрацювала на державному рівні. Щоб це не був просто благодійний проект Фонду Порошенка в окремо взятій школі чи області, а щоб це запрацювало на державному рівні і щоб держава несла відповідальність потім перед цими дітьми і їхніми родинами на майбутнє», – сказала Марина Порошенко.Вона зауважила, що системно комунікує з батьками дітей з особливими потребами, адже тільки так можна оцінити ефективність реалізованої реформи та виявити проблеми, які потребують вирішення.«Зв’язок з родинами таких дітей для мене – це інтерактив, який дуже важливий, коли я повинна відчувати, наскільки це потрібно, і наскільки вони підтримують ті кроки та ініціативи з мого боку і з боку моєї команди, щоб ця реформа працювала якомога якісніше.Я знімаю той зріз проблематики, яка ще залишається і що ще потрібно робити на майбутнє, на які питання потрібно більше звернути увагу, тому що якщо дивитися на міжнародний досвід – вони почали реалізовувати інклюзивну освіту в своїх закладах і на сьогодні вони ще вдосконалюють. Постають нові вимоги, сучасні технології, які потрібно імплементувати, перелаштовувати ці процеси. І я думаю, що ми обов’язково долучимося до цієї світової тенденції», – сказала Марина Порошенко.

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