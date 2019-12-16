Яких рекордів досягла Волинь у 2019 році





Про це інформує



Так, Волинська область уклала найбільшу кількість чинних міжрегіональних угод із країнами ЄС. За даними рейтингу євроінтеграції областей, Волинь загалом уклала 92 угоди.



Серед інших рекордів області – найбільший урожай озимого жита та вівса.



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