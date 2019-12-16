Яких рекордів досягла Волинь у 2019 році
Сьогодні, 16:45
Повідомили, чим відзначилась Волинь у 2019 році.
Про це інформує Слово і Діло.
Так, Волинська область уклала найбільшу кількість чинних міжрегіональних угод із країнами ЄС. За даними рейтингу євроінтеграції областей, Волинь загалом уклала 92 угоди.
Серед інших рекордів області – найбільший урожай озимого жита та вівса.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Слово і Діло.
Так, Волинська область уклала найбільшу кількість чинних міжрегіональних угод із країнами ЄС. За даними рейтингу євроінтеграції областей, Волинь загалом уклала 92 угоди.
Серед інших рекордів області – найбільший урожай озимого жита та вівса.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
Яких рекордів досягла Волинь у 2019 році
Сьогодні, 16:45
Брали воду зі Світязю, аби поливати лохину: через обміління Шацьких озер відкрили «кримінал»
Сьогодні, 16:25
Медіа