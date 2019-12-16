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Яких рекордів досягла Волинь у 2019 році

Яких рекордів досягла Волинь у 2019 році
Повідомили, чим відзначилась Волинь у 2019 році.

Про це інформує Слово і Діло.

Так, Волинська область уклала найбільшу кількість чинних міжрегіональних угод із країнами ЄС. За даними рейтингу євроінтеграції областей, Волинь загалом уклала 92 угоди.

Серед інших рекордів області – найбільший урожай озимого жита та вівса.
Яких рекордів досягла Волинь у 2019 році

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Теги: рекорди, Волинь
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