Помер керівник організації ветеранів війни та праці на Волині
Сьогодні, 16:05
Другого січня 2020 року на 79-му році після важкої хвороби перестало битися серце керівника організації ветеранів війни та праці у Нововолинську Леоніда Парфентійовича Дударя.
Чимало літ Леонід Парфентійович працював у вугільній галузі, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Також багато років Леонід Дудар присвятив громадській роботі. Чоловік мав душу поета. У його творчому доробку – вірші, статті-роздуми, нариси про людей праці, замальовки, етюди.
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Чимало літ Леонід Парфентійович працював у вугільній галузі, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Також багато років Леонід Дудар присвятив громадській роботі. Чоловік мав душу поета. У його творчому доробку – вірші, статті-роздуми, нариси про людей праці, замальовки, етюди.
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