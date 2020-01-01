Помер керівник організації ветеранів війни та праці на Волині

Леоніда Парфентійовича Дударя.



Чимало літ Леонід Парфентійович працював у вугільній галузі, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.



Також багато років Леонід Дудар присвятив громадській роботі. Чоловік мав душу поета. У його творчому доробку – вірші, статті-роздуми, нариси про людей праці, замальовки, етюди.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Другого січня 2020 року на 79-му році після важкої хвороби перестало битися серце керівника організації ветеранів війни та праці у НововолинськуЧимало літ Леонід Парфентійович працював у вугільній галузі, - йдеться на сайті Нововолинської міської ради.Також багато років Леонід Дудар присвятив громадській роботі. Чоловік мав душу поета. У його творчому доробку – вірші, статті-роздуми, нариси про людей праці, замальовки, етюди.

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