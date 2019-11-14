Брали воду зі Світязю, аби поливати лохину: через обміління Шацьких озер відкрили «кримінал»





В області розслідують факти зловживання службовим становищем посадовими особами органів державної влади Волині в інтересах третіх осіб, які могли призвести до різкого падіння рівня води в Шацьких озерах, в тому числі одному з найбільших озер України – Світязі, – повідомляють на сайті



З'ясувалося, що посадовці Держекоінспекції, всупереч вимогам Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", не здійснили оцінки впливу, який вчиняє на стан озер незаконна діяльність суб’єктів господарювання.



Одне з таких підприємств побудувало неподалік штучні водні об’єкти на орендованій території площею 230 га без відповідних на це документів та здійснює з них водозабір для поливу саджанців лохини на площі понад 150 га.



При цьому Державна екологічна інспекція у Волинській області також не подала позову до суду задля припинення протиправної діяльності підприємства.



Відтак, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості про факт зловживання посадовцями Держекоінспекції службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України).



У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, у ході якого буде надано правову оцінку також діям інших органів влади та суб’єктів господарювання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За фактами неправомірних дій, що могли призвести до обміління Шацьких озер на Волині, розпочали кримінальне провадження.В області розслідують факти зловживання службовим становищем посадовими особами органів державної влади Волині в інтересах третіх осіб, які могли призвести до різкого падіння рівня води в Шацьких озерах, в тому числі одному з найбільших озер України – Світязі, – повідомляють на сайті прокуратури у Facebook.З'ясувалося, що посадовці Держекоінспекції, всупереч вимогам Закону України "Про оцінку впливу на довкілля", не здійснили оцінки впливу, який вчиняє на стан озер незаконна діяльність суб’єктів господарювання.Одне з таких підприємств побудувало неподалік штучні водні об’єкти на орендованій території площею 230 га без відповідних на це документів та здійснює з них водозабір для поливу саджанців лохини на площі понад 150 га.При цьому Державна екологічна інспекція у Волинській області також не подала позову до суду задля припинення протиправної діяльності підприємства.Відтак, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості про факт зловживання посадовцями Держекоінспекції службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України).У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, у ході якого буде надано правову оцінку також діям інших органів влади та суб’єктів господарювання.

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