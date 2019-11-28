Бійка Ляшка та волинянина Геруса: прокуратура завершила розслідування
Сьогодні, 16:36
Завершили досудове розслідування за фактом насильства щодо народного депутата України.
Гагадаємо, що екснардеп "Радикальної партії" Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль". Інцидент трапився у Залі офіційних делегацій аеропорту. Радикал звинуватив "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля, - пише 24 канал.
Як повідомили у пресслужбі прокуратури Київської області, наразі досудове розслідування завершене.
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Під час розслідування правоохоронці встановили, що у листопаді 2019 року Олег Ляшко разом з іншою особою нанесли тілесні ушкодження Андрію Герусу. Причиною цього була його державна діяльність. У відомстві також зазначили, що у разі доведення вини Ляшка у суді радикалу може загрожувати покарання до 7 років позбавлення волі.
Раніше у справі про гучну бійку лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка з нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом з'явився новий підозрюваний. Ним виявився помічник (охоронець) радикала Євген Стипанюк. 3 грудня Бориспільська місцева прокуратура оголосила Стипанюку про підозру у межах кримінальної справи. 18 листопада лідеру "Радикальної партії" вручили підозру. Вже 19 листопада у справі відбувся суд над Ляшком. Йому обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки народними депутатами Вікторією Сюмар (фракція "Європейська солідарність) і Михайлом Волинцем (фракція "Батьківщина").
Чому між нардепами здійнялася бійка
Герус стверджує, що Ляшко чекав на нього в аеропорту за нібито вказівкою олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".
Ляшко назвав Геруса російським лобістом та переконує, що нібито саме він влаштував бійку. Очевидно, Ляшка не вдовольнило те, що Верховна Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. І саме Герус був автором відповідної поправки до закону.
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Гагадаємо, що екснардеп "Радикальної партії" Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль". Інцидент трапився у Залі офіційних делегацій аеропорту. Радикал звинуватив "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля, - пише 24 канал.
Як повідомили у пресслужбі прокуратури Київської області, наразі досудове розслідування завершене.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Бійка у Борисполі з волинянином Герусом: Ляшка відмовилися брати під варту
Під час розслідування правоохоронці встановили, що у листопаді 2019 року Олег Ляшко разом з іншою особою нанесли тілесні ушкодження Андрію Герусу. Причиною цього була його державна діяльність. У відомстві також зазначили, що у разі доведення вини Ляшка у суді радикалу може загрожувати покарання до 7 років позбавлення волі.
Раніше у справі про гучну бійку лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка з нардепом від "Слуги народу" Андрієм Герусом з'явився новий підозрюваний. Ним виявився помічник (охоронець) радикала Євген Стипанюк. 3 грудня Бориспільська місцева прокуратура оголосила Стипанюку про підозру у межах кримінальної справи. 18 листопада лідеру "Радикальної партії" вручили підозру. Вже 19 листопада у справі відбувся суд над Ляшком. Йому обрали запобіжний захід у вигляді особистої поруки народними депутатами Вікторією Сюмар (фракція "Європейська солідарність) і Михайлом Волинцем (фракція "Батьківщина").
Чому між нардепами здійнялася бійка
Герус стверджує, що Ляшко чекав на нього в аеропорту за нібито вказівкою олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".
Ляшко назвав Геруса російським лобістом та переконує, що нібито саме він влаштував бійку. Очевидно, Ляшка не вдовольнило те, що Верховна Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. І саме Герус був автором відповідної поправки до закону.
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Коментарі 1
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за кошт держави ЧАНИ (на модерації) Показати IP Сьогодні 16:50відповісти + 0 - 0
корпоратив від бурси ЛВПУ - відкрили ГЕНДЕЛИК ! ! ! Державні кошти на випивох ! ! ! розвиваєм молодіжну політику ЗАХОДІТЬ НА ВОГНИК ! ! ! ( Алкогольної продукції - ПІДПИХНІ - не держимо ! ! ! .) ТРИМАЄМО ІМІДЖ БУРСИ ! ! ! З підтримки Міністерства Освіти ! Нас підтримує ВОДА ! Управління ОіН підтримує ! Методичний центр приймає участь ! Волинський обласний центр зайнятості ну прямо носить на руках ! Підтримують за хабарі: прокуратура ; міліція ; поліція ; *свої договорні* суди ! ! ! Наші-свої спонсори.... ! ... Застіля розпочалось ! ! ! 21 . грудня 2019 р . показова підготовка - ГЕНДЕЛИК - така собі забігаловка , або в , що перетворили педагогічний кабінет Луцького ВПУ ... "Належним" чином відкрили навчально - практичний центр. Тільки, хто тепер піде навчатись до навчального закладу, де всі керівники - п"яниці. Відмінили уроки, вигнали учнів на вулицю - так нетерпілось випити! Та ще й в педагогічно - методичному кабінеті! Понапивались в робочий час до безтями, побили відвідувачів училища, ще й одяг порвали ... В нападі на гостей крім п"янізного директора, приймали участь і його заступниці, перешкоджаючи відеозйомці. Браво, браво, браво!!! ---- Як і передбачалось, розпочалась кругова порука п"яниць - злочинців. Про це чудовищне попоїще добре відомо управлінню освіти Волинської ОДА. Але, чи взяли з п"яниць хоч пояснювальні записки ??? - мало віриться, що так .... Найбільшою проблемою для п"яниць в дні після "відкриття" було запитання "хто їх здав?" - підозрюють тих учасників попоїща, які покинули генделик до приходу гостей. ************* Сюжет хвалебну ОДУ - баладу про здобутки підготовлять продажні журналюги від сфери ТВ - вікторія яценяк та руслан гусар - майстри жанру за гроші любий Зірковий репортаж ! ! ! Відповісти 0 бацила як буйвол Сьогодні, 20:35 ПОПОЇЩЕ !!!! 21 грудня 2019 р. в ЛВПУ на базі слюсарної майстерні урочисто відкрили центр підготовки кваліфікованих слюсарів для підприємств Луцька і області. На відкриття прибули високі гості з управління освіти, ОДА, центру зайнятості, підприємств м. Луцька. Як і годиться в таких заходах, був підготовлений "солодкий" стіл з гіркими напоями. Звичайно, за державні кошти. В підготовці столу були задіяні працівники їдальні, учні груп кухарів з майстрами. З нагоди щедрого застілля були зірвані уроки - учнів відправили по домівках ... Високі гості проявили чемність і толерантність: після недовготривалого частування вони відправились по своїх службах для продовження виконання своїх посадових обов*язків. Після цього й розпочалось попоїще дирекції училища в педагогічному кабінеті . Щоб не було зайвих очей, працівникам неофіційно було надано "добро" йти додому... Деякі учасники попоїща в силу своїх особистих причин довго не засиджувались. Найбільш "виносливими" в споживанні алкоголю зі щедрими закусками в робочий час виявились директор училища Романюк В.В., його "права рука" заступник з чисто виховної роботи Свірська І.С., ще дві заступниці директора, друг директора неперевершений спеціаліст кадрової служби училища / в розмові з працівником училища щиросердечно зізнався "я - безграмотний бюрократ"/ - Мартинець М., комендантша училищного гуртожитку та ( не по своїй волі) дві обслуги!!!!! І все було б " шито - крито": рано чи пізно "міроприємство" закінчилося б - хто пішов би додому на своїх двох, кого б повезли. ... Але на їх нещастя (а можливо й щастя - а то ще б позасинали там та о скандалились .....) під кінець робочого дня в училище по особистих питаннях до директора прийшли два мешканці мікрорайону та ще й з відеотехнікою. Не заставши директора в його кабінеті , вони завітали в шумно-галасливий педагогічний кабінет і .... були приємно вражені - очевидно понадіяллись, що і їм перепаде сотка - друга з вишуканими закусками. Та не так сталось, як гадалось. П*яний директор з матюками та кулаками накинувся на непроханих гостей, порвавши одному з них верхній одяг. Гості вимушені були викликати на свій захист поліцію. Мартинець в цей час, хоч і не дуже впевнено тримався на ногах, побіг на центральний вхід до охоронника і з вкрай нормативною лексикою "ти б.... м...к звільнений - пиши заяву" накинувся на охоронника. Вхідні училищні двері закрили. А біля входу вже зібралось чимало людей, які в цей час проходили через училищне подвір*я та маленькі дітки, яких мами привели на репетицію (орендують один із залів училища).... Освітлення на другому поверсі училища було вимкнено. В темноті бли оперативно прибрані столи. Нижчі за рангом учасники застілля, як щурі, через запасні виходи втекли з училища, а директор і ще декілька учасників попоїща забарикадувались в училищі. В цей час прибув наряд поліції. Всі спроби зайти в навчальний заклад результату не дали . Поліціянти зателефонували до директора, на що той п*яним хриплим від переляку голосом відповів "я вас не знаю і двері не відкрию". Поліціянти склали акт і прийняли заяву від потерпілих ................................. /ДАЛІ БУДЕ/..... 21 грудня, 11:12 Відповісти Тренер Тренер Тепер, щоб працювати директором навчального закладу треба ще мати здібності "вишибали". Може, варто подумати про перехід на "вищий" рівень... 22 грудня, 12:44 Відповісти На похмілля На похмілля За організацію попоїща на робочому місці в робочий час, за дії, несумісні з діями педагогів, тим більше керівників училища (побиття та образа нецензурною лайкою в навчальному закладі мешканців мікрорайону) головні організатори попоїща директор училища Романюк В.В. (з освітою агронома; з усіх попередніх місць роботи його скрізь гнали поганою мітлою) та заступник директор з виховної роботи Свірська І.С. ( з заочною освітою політолога; вигнали з десятого училища; осіла на посаді лаборанта шостого училища, звідки застрибнула на посаду заступника з навчально - виховної роботи ЛВПУ; після появи "запаху смаленого" посаду миттєво перейменували на заступник з виховної роботи) підлягають негайному звільненню з займаних посад без права подальшого працевлаштування на будь - яких посадах всіх освітніх закладів України. Не мають права відбутись незначним стресом і інші училищні керівники-учасники попоїща, в тому числі і ті, які не допились до свинячого крику та зуміли евакуюватись з місця злочину до приходу мешканців мікрорайону...... Інформація про ПОПОЇЩЕ в ЛВПУ буде доведена до відома всіх начальних закладів м. Луцька та області (школи, училища, коледжі, технікуми, університети), всіх державних установ м. Луцька, правоохоронних органів, всіх міністерств України, Генеральної Прокуратури, Президента України.!!! 22 грудня, 13:25 Відповісти генделик генделик "Належним" чином відкрили навчально - практичний центр. Тільки, хто тепер піде навчатись до навчального закладу, де всі керівники - п"яниці. Відмінили уроки, вигнали учнів на вулицю - так нетерпілось випити! Та ще й в педагогічно - методичному кабінеті! Понапивались в робочий час до безтями, побили відвідувачів училища, ще й одяг порвали ... В нападі на гостей крім п"янізного директора, приймали участь і його заступниці, перешкоджаючи відеозйомці. Браво, браво, браво!!! ---- Як і передбачалось, розпочалась кругова порука п"яниць - злочинців. Про це чудовищне попоїще добре відомо управлінню освіти Волинської ОДА. Але, чи взяли з п"яниць хоч пояснювальні записки ??? - мало віриться, що так .... Найбільшою проблемою для п"яниць в дні після "відкриття" було запитання "хто їх здав?" - підозрюють тих учасників попоїща, які покинули генделик до приходу гостей... Потерпілий сьогодні повертається з лікування, - завтра буде зустріч ...! 26 грудня, 10:57 Відповісти КАРАНТИН накрив КАРАНТИН накрив Вірус ! ? - естонка , німка , ІСПАНКА ... пташині штами , свинячі ... Мікроби ! ? - зараза кримінального характеру вражає виключно директорів ВПУ ... Бацила в благоприємних умовах виросла до розмірів БИЧАРИ , картину яку побачила і належним чином зацінила добра фея, невиліковну заразу ! ! ! Вирішила краще профілактично відвідати доктора Сидора . Набагато краще - випередити зпрогнозовані події - бо так той доктор говорив ,- ЗАКРИТТЯ на КАРАНТИН неминуче ! ! ! 27 грудня, 22:11 Відповісти жінка каже правду жінка каже правду Жінка каже правду, - на те вона й жінка! (і, головне, в присутності працівників училища): 1. "Як мій Володя працював в рибоохороні - ми рибою куурей годували. " 2. (по телефону організаторам районної шкільної олімпіади знавців англійської мови): "Мені потрібно третє місце"(от так просто забезпечено третє місце). //// А що скаже Інна Іванівна за зрив уроків, організацію попоїща та п*яний розбій в робочий час в училищі Володимиром Володимировичем? 28 грудня, 09:37 Відповісти для сфери ТВ лайкова А , що скаже Інна Іванівна ... ? Нагадуємо , риба то є фосфор , фосфор - годує мозок ... для гени два кити середньої величини . Були б москалику , черпак - норма . Для Вовочки , а не для скормлювання курям . ( треба було скормлювати хоч ті крихти , мали б надію , що не дистрофується ... а то мозок висох зовсім . Висохша сіра речовона перетворилась в горошину чорного перцю ! ) В тепличних умовах дуба не виростиш ,- дубину виростити можна . В благоприємних умовах Луцького ВПУ отримали чергову СЕЛЕКЦІЙНУ ІСТОТУ ! Прогрес ... спеціалізацію вирощування амеб модернізували . Можна ліквідовувати , пройдений етап еволюції . Дуректорія має в поповнення племінного БУГАЯ ! ! !д Відповідь 0 0 з прийдешнім 2020 роком ! 31.12.2019 10:28 В зв*язку з тупорилим мовчанням - вичікуванням з сторони " заминальників " ... для початку процесу . Публікуємо не повний з етичних міркувань СПИСОК / членів комісії по залишках при відкритті ДПТНЗ ГЕНДЕЛИК ЛВПУ , по напитках і наїдках за державний кошт - які *приходувались* членими за обі рум*яні від спиртного щоки в процесі роботи комісарів ... / В списку № 1 романюк в.в. (шеф)-хуліган ; № 2 Соня(шеф-провар) ; № 3 ( ШЕФ - нестриманий , буйнопомішаний , після участі з його слів у двох війнах осаба з інвалідністю 2 групи кадрового підбору ) мартинець м. - ініціатор конфлікту з хуліганськими діями ; № 4 Наталія Василюк ( шеф усіх часів від ослика до бика, з її слів , якщо Білоуса поновлять Я звільнюсь . Наталю , а Білоус , що може хреном Ваші залишки - недоїдки повимішував ? ... чи ти на протязі більше 20 років за ньго роботу не пильну виконувала ? ! ? , пильну всім відомо Білоус виконував власноручно ) ; № 5 шеф комендант гуртожитку ; № 6 шеф їдальні ; № 7 заст . шефа ; № 8 заст шефа ... далі буде ... під наглядом Теріторіального управління ДБР ... Розташованому у м. Львові . вул. Кривоноса , 6 , 79008 . Начальника першого відділу управління і процесуального керівництва досудовим розслідуванням,... від 28.12.2019 р. № 15/-575 Відповідь 0 0 СХОЖІ НОВИНИ 14:01 На Соборності у Луцьку загорілася квартира (фото, відео) 12:40 Засліпило сонце: на виїзді з Луцька – аварія (фото) 12:15 У Луцьку на лінію електропередач впав автокран (фото) 12:02 Два будинки на Соборності в Луцьку – без гарячої води 11:28 У Луцьку вшанували пам’ять полеглих бійців (фото) 09:51 У Луцьку просять забрати ще дві зупинки поблизу Старого ринку 09:33 В Україні обрали Міс ялинку-2019: як оцінили Луцьк 02 січня 2020 17:41 Луцьк у 2020 стане столицею української легкої атлетики: події (фото) 16:52 П’яний пенсіонер відповість за "замінування" "Ощадбанку" в Луцьку 16:45 У Луцьку просять підсвітити пам’ятки архітектури 16:21 Один – в ящику, інший – на дереві: Луцькому зоопарку підкинули котів (фото) 15:30 Сервісний центр Луцька вперше зареєстрував електроавтобус (фото) 14:32 У старій частині Луцька прокладали каналізацію і знайшли старовинну цеглу (фото) 11:50 Волинянин викрав гроші з косметички, що лежала в холодильнику продуктового магазину 11:33 Доплата сертифікованим вчителям є обов’язковою, – МОН ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ За переглядами За коментарями За рейтингом Вибір редактора 1 Лучанку переїхали три автівки 2 Загинув на місці: у Луцьку збили пішохода (відео) 3 Зник напередодні Нового року: на Волині розшукують... 4 Помер відомий лікар Луцької міської клінічної ліка... 5 У Луцьку зарізали чоловіка 7.40 Новорічні 2020 руку : ФЕЄРІЯ - чудесія , вирішуємо проблеми осіб з інвалідністю - ліквідація ...! ! !