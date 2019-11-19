Дівчинці з Волині, яка не може самостійно ходити, потрібна допомога
Сьогодні, 16:53
В педіатричному відділенні Локачинської лікарні вже кілька тижнів, через незадовільні домашні побутові умови, знаходиться дівчинка Надійка з Замлич, яка самостійно не може пересуватись.
В неї вроджена вада розвитку спинного мозку. Про це пише медсестра Оксана Крутій, передає "Район. Локачі".
«Тішуся,що їй тут затишно і добре,чуйні люди спонсорували їй спеціальні милиці на яких Надя вчиться пересуватись», – пише жінка.
Працівники лікарні допомагають і підтримують дитину чим можуть, але елементарних речей, як от до прикладу підгузників, для дівчинки потрібно мінімум 3-4 штуки в день, а один вартує в аптеці від 16 гривень.
«Я вірю в доброту і милосердя краян. Якщо маєте можливість, то допоможіть Надійці полегшити її життя таким, здається, простим для нас і недосяжним для дівчинки Наді чином».
Можна приносити речі, або ж гроші у Локачинську лікарню.
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В неї вроджена вада розвитку спинного мозку. Про це пише медсестра Оксана Крутій, передає "Район. Локачі".
«Тішуся,що їй тут затишно і добре,чуйні люди спонсорували їй спеціальні милиці на яких Надя вчиться пересуватись», – пише жінка.
Працівники лікарні допомагають і підтримують дитину чим можуть, але елементарних речей, як от до прикладу підгузників, для дівчинки потрібно мінімум 3-4 штуки в день, а один вартує в аптеці від 16 гривень.
«Я вірю в доброту і милосердя краян. Якщо маєте можливість, то допоможіть Надійці полегшити її життя таким, здається, простим для нас і недосяжним для дівчинки Наді чином».
Можна приносити речі, або ж гроші у Локачинську лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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