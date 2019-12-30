Волинський артист отримав підроблений орден «Народний герой України»

Володимира Талашка ввели в оману, давши йому підроблений орден «Народний герой України».



Про це йдеться на сторінці нагороди «Народний герой України» у Facebook. Інтернет-видання



Декілька волинських інтернет-видань поширили інформацію, нібито уродженець Ковеля, народний артист України отримав нагороду «Народний герой України». У повідомленнях вони посилаються на офіційну сторінку у Facebook ексзаступника голови Волинської ОДА Сергія Кошарука.



Зазначають, в коментарях під дописом Кошарука організатори нагороди «Народний герой України» спростовують цю інформацію. Ба більше, на фейсбук-сторінці нагороди зазначають, що повідомили Сергія Кошарука, з посиланням на якого один волинський ресурс розмістив інформацію, доповнивши її даними про срібний орден «Народний герой України».







Після цього інтернет-ресурс, про який йшлося, інформацію зі свого сайту зняв.



Дивно, що цього не зробив Сергій Кошарук. Натомість відповів: «Не справа в знакові, справа у визнанні ЛЮДИНИ! Володимира Талашка визнають мільйони. І чи є в Талашка орден, чи немає, ставлення до нього не зміниться. А от у Вашій кухні щось не так. То Ви й розбирайтеся. Але не на моїй сторінці, а між собою!»



Організатори нагороди зауважують,що не применшують заслуг Володимира Талашка, але ж не можна поширювати фейки.







Сергій Кошарук також поширив інформацію про отримання Володимиром Талашком нагороди «Народний герой України» на своїй приватній сторінці у фейсбуці, тегнувши притім багатьох відомих на Волині людей.



Ще до того, як шахраї виступили з наміром вручати підробки, організатори нагороди виступили з офіційною заявою. У ній вони, зокрема, зазначають: «Нам стало відомо, що фундацією «Лицар доброї волі» виготовлено 14 нагород, дуже подібних до ордена «Народний герой України». Не зрозуміло, чи срібні вони, але, судячи по фотографії, метал, схоже, інший. Їх планують роздати під час форуму фундації 30 листопада у Києві, за адресою вулиця Героїв оборони, 6, в інституті екогігієни... Причому в програмі написано, що 10 людей отримають статус «Народний герой України». З них п'ять цивільних і п'ять військових. Імена не називають. А з досвіду знаємо, що в цій фундації нагороди роздають ситуативно – прийшов чоловік на форум, отримай якийсь значок».



Організатори нагороди «Народний герой України» наголошують, що її вручають лише після публічного обговорення, і нагородження відбувається теж публічно.



Вони застерегли: «Ті, хто отримає від фундації «Лицар доброї волі» якусь нагороду з назвою «Народний герой України» або іншої будь-якої організації, ніколи ні при яких обставинах не буде розглядатися на отримання справжнього ордена «Народний герой України». І називати себе цим званням не має права. Про кожний факт отримання фейкової нагороди будемо не тільки голосно говорити, але й публікувати прізвища людей, які називають себе цим званням, не маючи на це права. Зауважимо, що кожна срібна нагорода «Народний герой України» має свій порядковий номер і спеціальне клеймо. За нумерацією слідкує відповідальний секретар організації».



Незважаючи на попередження, які були викладені на офіційній сторінці місії «Народний герой України» і навіть зауваження чоловіка, який зробив золотаву підробку ордену «Народний герой України», що він відмовляється від вручення цих знаків, 14 грудня їх все ж роздали.



Організатори нагороди ще раз наголосили: «Ті, хто взяв підробки, мають знати: вони не мають права носити звання «Народний герой України». Їх імена будуть названі на цій сторінці. І якщо вони не віддадуть ці псевдоордени і не заявлять про це публічно, вони ніколи не будуть розглядатися Радою на отримання справжнього ордену. Їх прізвища, якщо вони там є, будуть викреслені із списку подань».



Незважаючи на попередження, які були викладені на офіційній сторінці місії «Народний герой України» і навіть зауваження чоловіка, який зробив золотаву підробку ордену «Народний герой України», що він відмовляється від вручення цих знаків, 14 грудня їх все ж роздали.



Організатори нагороди ще раз наголосили: «Ті, хто взяв підробки, мають знати: вони не мають права носити звання «Народний герой України». Їх імена будуть названі на цій сторінці. І якщо вони не віддадуть ці псевдоордени і не заявлять про це публічно, вони ніколи не будуть розглядатися Радою на отримання справжнього ордену. Їх прізвища, якщо вони там є, будуть викреслені із списку подань».



А вже 22 грудня організатори нагороди зазначили, що фейкові ордени, крім Володимира Талашка, отримали Хафіз Рафієв, Віктор Панджакідзе, Тимофій Нагорний, Валерій Логвінов, позивний «Аскольд», чоловік з іменем у фейсбуці Ангеліус Ангеліус, Сергій Малік, Роман Гульченко, Юрій Кармазін, Павло Циганюк, Олександр Биструшкін, Ігор Кабаненко.



«Двоє бійців – Ігор Мазур та Олександр Ушинський, дізнавшись про всю ситуацію, поговоривши з побратимами, членами Нагородної ради, віддали підробні тризуби людині, яка подала їх на це нагородження, Віктору Косарчуку. Думаємо, він також розбереться в ситуації і не дозволить більше ганьбити свою репутацію», – пишуть організатори «Народного героя України».



Вони додають: «Припускаємо, що більшість з тих, хто отримав цей нібито орден «Народний герой», ввели в оману. Будь ласка, побратими, знайомі, близькі – поясніть їм, яку помилку вони зробили. Більшість дотичних до нагород різного рівня людей добре знають, що Павло Циганюк – шахрай. Ми б нікому не радили мати справу з його конторою БукАрт, яка пропонує виготовити відзнаки. Неодноразово він був впійманий на продажу та перепродажу нагород, брав кошти та срібло на виготовлення нагород і до цих пір нічого не зробив. Неодноразово звертався і до Народних героїв, пропонуючи їм профінансувати його форум за будь-яку нагороду з його переліку. Один з тих, кого «нагородили» цього разу, поділився, що Циганюк вів з ним розмову про щорічний грошовий внесок...»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженця Ковеля, народного артиста Україниввели в оману, давши йому підроблений орден «Народний герой України».Про це йдеться на сторінці нагороди «Народний герой України» у Facebook. Інтернет-видання "Волинь24" провело власне розслідування.Декілька волинських інтернет-видань поширили інформацію, нібито уродженець Ковеля, народний артист України отримав нагороду «Народний герой України». У повідомленнях вони посилаються на офіційну сторінку у Facebook ексзаступника голови Волинської ОДАЗазначають, в коментарях під дописом Кошарука організатори нагороди «Народний герой України» спростовують цю інформацію. Ба більше, на фейсбук-сторінці нагороди зазначають, що повідомили Сергія Кошарука, з посиланням на якого один волинський ресурс розмістив інформацію, доповнивши її даними про срібний орден «Народний герой України».Після цього інтернет-ресурс, про який йшлося, інформацію зі свого сайту зняв.Дивно, що цього не зробив Сергій Кошарук. Натомість відповів: «Не справа в знакові, справа у визнанні ЛЮДИНИ! Володимира Талашка визнають мільйони. І чи є в Талашка орден, чи немає, ставлення до нього не зміниться. А от у Вашій кухні щось не так. То Ви й розбирайтеся. Але не на моїй сторінці, а між собою!»Організатори нагороди зауважують,що не применшують заслуг Володимира Талашка, але ж не можна поширювати фейки.Сергій Кошарук також поширив інформацію про отримання Володимиром Талашком нагороди «Народний герой України» на своїй приватній сторінці у фейсбуці, тегнувши притім багатьох відомих на Волині людей.Ще до того, як шахраї виступили з наміром вручати підробки, організатори нагороди виступили з офіційною заявою. У ній вони, зокрема, зазначають: «Нам стало відомо, що фундацією «Лицар доброї волі» виготовлено 14 нагород, дуже подібних до ордена «Народний герой України». Не зрозуміло, чи срібні вони, але, судячи по фотографії, метал, схоже, інший. Їх планують роздати під час форуму фундації 30 листопада у Києві, за адресою вулиця Героїв оборони, 6, в інституті екогігієни... Причому в програмі написано, що 10 людей отримають статус «Народний герой України». З них п'ять цивільних і п'ять військових. Імена не називають. А з досвіду знаємо, що в цій фундації нагороди роздають ситуативно – прийшов чоловік на форум, отримай якийсь значок».Організатори нагороди «Народний герой України» наголошують, що її вручають лише після публічного обговорення, і нагородження відбувається теж публічно.Вони застерегли: «Ті, хто отримає від фундації «Лицар доброї волі» якусь нагороду з назвою «Народний герой України» або іншої будь-якої організації, ніколи ні при яких обставинах не буде розглядатися на отримання справжнього ордена «Народний герой України». І називати себе цим званням не має права. Про кожний факт отримання фейкової нагороди будемо не тільки голосно говорити, але й публікувати прізвища людей, які називають себе цим званням, не маючи на це права. Зауважимо, що кожна срібна нагорода «Народний герой України» має свій порядковий номер і спеціальне клеймо. За нумерацією слідкує відповідальний секретар організації».Незважаючи на попередження, які були викладені на офіційній сторінці місії «Народний герой України» і навіть зауваження чоловіка, який зробив золотаву підробку ордену «Народний герой України», що він відмовляється від вручення цих знаків, 14 грудня їх все ж роздали.Організатори нагороди ще раз наголосили: «Ті, хто взяв підробки, мають знати: вони не мають права носити звання «Народний герой України». Їх імена будуть названі на цій сторінці. І якщо вони не віддадуть ці псевдоордени і не заявлять про це публічно, вони ніколи не будуть розглядатися Радою на отримання справжнього ордену. Їх прізвища, якщо вони там є, будуть викреслені із списку подань».Незважаючи на попередження, які були викладені на офіційній сторінці місії «Народний герой України» і навіть зауваження чоловіка, який зробив золотаву підробку ордену «Народний герой України», що він відмовляється від вручення цих знаків, 14 грудня їх все ж роздали.Організатори нагороди ще раз наголосили: «Ті, хто взяв підробки, мають знати: вони не мають права носити звання «Народний герой України». Їх імена будуть названі на цій сторінці. І якщо вони не віддадуть ці псевдоордени і не заявлять про це публічно, вони ніколи не будуть розглядатися Радою на отримання справжнього ордену. Їх прізвища, якщо вони там є, будуть викреслені із списку подань».А вже 22 грудня організатори нагороди зазначили, що фейкові ордени, крім Володимира Талашка, отримали, позивний «Аскольд», чоловік з іменем у фейсбуці«Двоє бійців –та, дізнавшись про всю ситуацію, поговоривши з побратимами, членами Нагородної ради, віддали підробні тризуби людині, яка подала їх на це нагородження,. Думаємо, він також розбереться в ситуації і не дозволить більше ганьбити свою репутацію», – пишуть організатори «Народного героя України».Вони додають: «Припускаємо, що більшість з тих, хто отримав цей нібито орден «Народний герой», ввели в оману. Будь ласка, побратими, знайомі, близькі – поясніть їм, яку помилку вони зробили. Більшість дотичних до нагород різного рівня людей добре знають, що– шахрай. Ми б нікому не радили мати справу з його конторою БукАрт, яка пропонує виготовити відзнаки. Неодноразово він був впійманий на продажу та перепродажу нагород, брав кошти та срібло на виготовлення нагород і до цих пір нічого не зробив. Неодноразово звертався і до Народних героїв, пропонуючи їм профінансувати його форум за будь-яку нагороду з його переліку. Один з тих, кого «нагородили» цього разу, поділився, що Циганюк вів з ним розмову про щорічний грошовий внесок...»

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