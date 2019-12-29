4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження у екс-депутата Волинської обласної ради Василя Байцима та волинської волонтерки Тетяни Должко (на фото).
Також день народження 4 січня в фотографа Данила Гетьмана та колишнього головного лікаря поліклініки №3 Луцька Степана Цимбалюка.
Іменини цього дня в Анастасії.
Вітаємо усіх волинян-іменинників та тих, у кого день народження, бажаємо міцного здоров'я, радості від життя, успіхів у всіх починаннях.
4 січня 1940 року на Волині був створений обласний Будинок народної творчості, нині – навчально-методичний центр культури Волині.
4 січня 1995 року – керуючим Луцько-Волинської єпархії УПЦ КП було призначено архієпископа (з червня – митрополита) Якова (Панчука), одного зі співзасновників Київського патріархату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також день народження 4 січня в фотографа Данила Гетьмана та колишнього головного лікаря поліклініки №3 Луцька Степана Цимбалюка.
Іменини цього дня в Анастасії.
Вітаємо усіх волинян-іменинників та тих, у кого день народження, бажаємо міцного здоров'я, радості від життя, успіхів у всіх починаннях.
4 січня 1940 року на Волині був створений обласний Будинок народної творчості, нині – навчально-методичний центр культури Волині.
4 січня 1995 року – керуючим Луцько-Волинської єпархії УПЦ КП було призначено архієпископа (з червня – митрополита) Якова (Панчука), одного зі співзасновників Київського патріархату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Скопюк вітає з Новим роком та Різдвом
Останні новини
Актору серіалу «Свати» дозволили в`їзд в Україну
Сьогодні, 00:18
4 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні хочуть закрити банк, який має російських власників
03 січень, 23:35
Перед Різдвом рятувальники перевірили волинські храми
03 січень, 22:57
Медіа