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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 січня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах – без опадів. У Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі буде дощова погода за даними Sinoptik.ua. У суботу в регіоні можливий дощ зі снігом.

Температура повітря вночі від -1 до +1 градуса, удень до +1…+4. Вітер північно-західний, західний, південно-західний і північний, 2-6 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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