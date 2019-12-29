Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 4 і 5 січня





У неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах – без опадів. У Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі буде дощова погода за даними Sinoptik.ua. У суботу в регіоні можливий дощ зі снігом.



Температура повітря вночі від -1 до +1 градуса, удень до +1…+4. Вітер північно-західний, західний, південно-західний і північний, 2-6 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах – без опадів. У Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі буде дощова погода за даними Sinoptik.ua. У суботу в регіоні можливий дощ зі снігом.Температура повітря вночі від -1 до +1 градуса, удень до +1…+4. Вітер північно-західний, західний, південно-західний і північний, 2-6 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.

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