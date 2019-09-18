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Перед Різдвом рятувальники перевірили волинські храми

Перед Різдвом рятувальники перевірили волинські храми
На Волині рятувальники перевірили храми району та провели протипожежні інструктажі з настоятелями та особами відповідальними за стан пожежної безпеки.

Перевірка храмів відбулася 3 січня. Такі заходи покликані запобігти надзвичайним подіям під час різдвяних богослужінь, - повідомляє прес-служба управління ДСНС у Волинській області.

Рятувальники поінформували настоятелів храму про випадки пожеж, що траплялися в церквах, причини їх виникнення та наслідки. Щоб запобігти надзвичайним подіям у храмі, коли там буде особливо велелюдно, співробітники ДСНС закликали бути особливо пильними при застосуванні відкритого вогню, нагадали про необхідність утримання відкритими дверей на шляхах евакуації людей.

Під час інструктажу співробітники ДСНС оглянули протипожежний стан культової споруди та вручили листівки з правил пожежної безпеки та порядку дій на випадок надзвичайних ситуацій у релігійних закладах.

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Теги: Волинь, ДСНС
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