Волинські міста можуть стати учасниками проекту з тепломодернізації будинків





10 міст з усієї країни може взяти цьогоріч участь у пілотному проекті Фонду енергоефективності, який ініціює Уряд України за підтримки ЄС та Уряду Німеччини, - йдеться на сайті Волинської ОДА.



Поінформувати про бажання взяти участь у пілотному проекті волинські міста можуть до 15 січня 2020 року листом до Міністерства розвитку громад та територій України.



За словами Прем’єр міністра України Олексія Гончарука, житловий фонд України нараховує 480 тисяч багатоквартирних будинків, 35% домогосподарств використовують централізоване опалення, тобто купують тепло, а не газ. Аби знизити оплату за тепло для українців, Уряд провів непрості перемовини з міжнародними донорами та залучив 6,8 мільярди гривень на термомодернізацію багатоквартирних будинків у 2020-му році.



«Модернізувати 1000 будинків вже в цьому році – амбітна задача. Однак підтверджені дані з Івано-Франківська, де платіжки мешканців тепломодернізованого будинку на 60% менші, ніж у не модернізованих будинках, мотивують нас розпочати ці непрості зміни», - зазначив високопосадовець.



За словами Міністра розвитку громад та територій України Альони Бабак, з вересня 2019 року Фонд енергоефективності та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) працювали без посередників. Однак, щоб встигнути освоїти кошти на 2020 рік, Уряд вирішив долучити муніципалітети.



«Міста могли би створити нове комунальне підприємство, чи визначити вже діюче, яке би допомагало ОСББ подавати заявки до Фонду, адмініструвати ці проекти і, найголовніше, брати на себе кредити в банку під муніципальні гарантії. Це має бути місто, яке має наявні фінансові ліміти та налагоджену співпрацю з ОСББ. Оскільки проект передбачає пайову участь: 70% фінансує Фонд енергоефективності, 30% - місцеві громади», — зазначає Міністр.



Фонд енергоефективності пропонує два пакети участі для ОСББ. Пакет «А» передбачає встановлення індивідуального теплового пункту, заміну вікон на сходових клітках, заміну внутрішньобудинкових мереж газопостачання. Пакет «Б» передбачає термомодернізацію дахів та фасадів. Про бажання взяти участь у пілотному проекті міста можуть повідомити до 15 січня 2020 року листом до Мінрегіону.



Голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко під час відеоселекторної наради з виконавчими комітетами міських рад, райдержадміністрацій та ОТГ звернув увагу на можливість волинських міст долучитися до проекту тепломодернізації багатоквартирних будинків та пропросив надати інформацію про наміри взяти участь у проекті до 10 січня.



Листи з цього приводу просять надсилати на електронну адресу

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