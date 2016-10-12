В Україні хочуть закрити банк, який має російських власників
03 січень, 23:35
На зборах акціонерів Промінвестбанку, який належить російському ВЕБ, обговорять питання припинення банківської діяльності.
Збори акціонерів відбудуться 6 лютого, - пише "Економічна правда".
Зазначається, що акціонери також мають намір затвердити план припинення банківської діяльності.
ПАТ "Промінвестбанк" заснований у 1992 році. Згідно з даними НБУ, на 1 жовтня 2019 року за розміром загальних активів (37,661 млрд грн) посідав 12 місце серед 76 банків.
ВЕБ став власником Промінвестбанку у 2008 році та володіє 99,7726% його акцій. Свої інвестиції в його розвиток ВЕБ оцінює у 2,7 млрд доларів.
Як відомо, у грудні 2019 року Промінвестбанк припинив дистанційне обслуговування клієнтів.
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Збори акціонерів відбудуться 6 лютого, - пише "Економічна правда".
Зазначається, що акціонери також мають намір затвердити план припинення банківської діяльності.
ПАТ "Промінвестбанк" заснований у 1992 році. Згідно з даними НБУ, на 1 жовтня 2019 року за розміром загальних активів (37,661 млрд грн) посідав 12 місце серед 76 банків.
ВЕБ став власником Промінвестбанку у 2008 році та володіє 99,7726% його акцій. Свої інвестиції в його розвиток ВЕБ оцінює у 2,7 млрд доларів.
Як відомо, у грудні 2019 року Промінвестбанк припинив дистанційне обслуговування клієнтів.
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