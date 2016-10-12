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В Україні хочуть закрити банк, який має російських власників

В Україні хочуть закрити банк, який має російських власників
На зборах акціонерів Промінвестбанку, який належить російському ВЕБ, обговорять питання припинення банківської діяльності.

Збори акціонерів відбудуться 6 лютого, - пише "Економічна правда".

Зазначається, що акціонери також мають намір затвердити план припинення банківської діяльності.

ПАТ "Промінвестбанк" заснований у 1992 році. Згідно з даними НБУ, на 1 жовтня 2019 року за розміром загальних активів (37,661 млрд грн) посідав 12 місце серед 76 банків.

ВЕБ став власником Промінвестбанку у 2008 році та володіє 99,7726% його акцій. Свої інвестиції в його розвиток ВЕБ оцінює у 2,7 млрд доларів.

Як відомо, у грудні 2019 року Промінвестбанк припинив дистанційне обслуговування клієнтів.

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Теги: Україна, банк
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