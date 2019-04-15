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Назвали найбезпечнішу авіакомпанію світу

Назвали найбезпечнішу авіакомпанію світу
Рейтинг найбільш безпечних авіакомпаній світу у 2019 році очолила Emirates Airlines (Дубаї, ОАЕ).

Про це повідомляє Гамбургське бюро авіаційної безпеки JACDEC спільно з журналом Aero International, - пише Економічна правда.

Зазначається, що з індексом ризику 95,48% Emirates випереджає авіакомпанію Etihad Airways (Абу-Дабі, ОАЕ), яка набрала 95,21%.

Замикає топ-3 перевізник Air Europa (Пальма-де-Мальорка, Іспанія), минулорічний переможець - авіакомпанія Finnair (Гельсінкі-Вантаа, Фінляндія) - на четвертому місці.

Повний рейтинг зі 100 авіакомпаній опублікують 14 січня.

Водночас портал AirlineRatings визнав найбезпечнішою авіакомпанією світу 2020-го року австралійського перевізника Qantas.

Повідомляється, що фахівці видання проаналізували 405 авіакомпаній. При складанні топ-20 вони врахували різні критерії: статистику аварій і інцидентів у перевізників, урядові аудити та перевірки з боку наглядових органів, прибутковість, вік авіапарку.

Qantas назвали найстарішою постійно діючою авіакомпанією в світі - перевізник працює вже 99 років.

На другому місці у рейтингу від AirlineRatings - Air New Zealand, на третьому - EVA Air. Замикають топ-5 Etihad і Qatar Airways.

Серед найбільш безпечних бюджетних авіаперевізників у 2020 році портал назвав Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, Jetblue, Volaris, Vueling та Westjet і Wizz.

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Теги: авіакомпанія
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