Верховна Рада може розглянути законопроєкт про ринок землі вже 14 січня
Сьогодні, 03:12
Український парламент може ухвалити земельну реформу на першому пленарному засіданні у 2020 році.
Про це у фейсбуці написав радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак.
"Розблоковано розгляд земельного закону 2178-10 в парламенті. По регламенту текст до другого читання має бути наданий за 10 днів до дати розгляду. Тільки що порівняльна таблиця з’явилися на порталі ВР. Відповідно першого пленарного дня 14 січня парламент вже може проголосувати за земреформу. Всі формальні процедури виконані. Тепер справа лише за політичною волею та бажанням зробити реформу сторіччя", - йдеться у дописі.
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Про це у фейсбуці написав радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак.
"Розблоковано розгляд земельного закону 2178-10 в парламенті. По регламенту текст до другого читання має бути наданий за 10 днів до дати розгляду. Тільки що порівняльна таблиця з’явилися на порталі ВР. Відповідно першого пленарного дня 14 січня парламент вже може проголосувати за земреформу. Всі формальні процедури виконані. Тепер справа лише за політичною волею та бажанням зробити реформу сторіччя", - йдеться у дописі.
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