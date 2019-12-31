На Волині невідомий каменем розбив скло маршрутки. ФОТО
Сьогодні, 02:17
У Володимирі-Волинському невідома особа розбила каменем скло маршрутного таксі, яке курсувало містом.
Про це йдеться на сторінці "Маршрутка Володимира-Волинського" у фейсбуці.
Інцидент трапився 2 січня, о 20:40.
"Під час від'їзду від кінцевої зупинки "Цукровий завод", невідома поки що особа кинула велику каменюку в заднє скло, при цьому пошкодивши,скло,каркас", - йдеться у дописі.
Ніхто з пасажирів не постраждав. Маршрутку "зняли" з рейсу.
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Про це йдеться на сторінці "Маршрутка Володимира-Волинського" у фейсбуці.
Інцидент трапився 2 січня, о 20:40.
"Під час від'їзду від кінцевої зупинки "Цукровий завод", невідома поки що особа кинула велику каменюку в заднє скло, при цьому пошкодивши,скло,каркас", - йдеться у дописі.
Ніхто з пасажирів не постраждав. Маршрутку "зняли" з рейсу.
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