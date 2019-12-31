На Волині невідомий каменем розбив скло маршрутки. ФОТО





Про це йдеться на сторінці "Маршрутка Володимира-Волинського" у фейсбуці.



Інцидент трапився 2 січня, о 20:40.



"Під час від'їзду від кінцевої зупинки "Цукровий завод", невідома поки що особа кинула велику каменюку в заднє скло, при цьому пошкодивши,скло,каркас", - йдеться у дописі.



Ніхто з пасажирів не постраждав. Маршрутку "зняли" з рейсу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському невідома особа розбила каменем скло маршрутного таксі, яке курсувало містом.Про це йдеться на сторінці "Маршрутка Володимира-Волинського" у фейсбуці.Інцидент трапився 2 січня, о 20:40."Під час від'їзду від кінцевої зупинки "Цукровий завод", невідома поки що особа кинула велику каменюку в заднє скло, при цьому пошкодивши,скло,каркас", - йдеться у дописі.Ніхто з пасажирів не постраждав. Маршрутку "зняли" з рейсу.

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