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На Волині невідомий каменем розбив скло маршрутки. ФОТО

На Волині невідомий каменем розбив скло маршрутки. ФОТО
У Володимирі-Волинському невідома особа розбила каменем скло маршрутного таксі, яке курсувало містом.

Про це йдеться на сторінці "Маршрутка Володимира-Волинського" у фейсбуці.

Інцидент трапився 2 січня, о 20:40.

"Під час від'їзду від кінцевої зупинки "Цукровий завод", невідома поки що особа кинула велику каменюку в заднє скло, при цьому пошкодивши,скло,каркас", - йдеться у дописі.

Ніхто з пасажирів не постраждав. Маршрутку "зняли" з рейсу.
На Волині невідомий каменем розбив скло маршрутки. ФОТО
На Волині невідомий каменем розбив скло маршрутки. ФОТО
На Волині невідомий каменем розбив скло маршрутки. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський
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