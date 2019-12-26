На Тернопільщині через вибух у клубі постраждали 8 дітей, які готувались до вертепу
Сьогодні, 08:34
На Тернопільщині внаслідок вибуху у клубі в реанімацію госпіталізовано 8 неповнолітніх.
Як повідомляє УНІАН, посилаючись на сектор комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 3 січня, близько 18:30, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Угринів Підгаєцького району в клубі пролунав вибух та виникла пожежа.
На місце події виїжджали співробітники поліції, рятувальники. Пожежу вдалося швидко локалізувати. Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх віком від 12 до 17 років, які в цей час репетирували виступ різдвяного вертепу в клубі. Їх з опіками 1-2 ступеня доправили у реанімаційне відділення районної лікарні.
Для надання подальшої кваліфікованої медичної допомоги усіх дітей транспортують до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.
На місці інциденту продовжують працювати вибухотехніки та екстрені служби. За попередньою версією рятувальників, вибух міг статися через витік газу. Напередодні надзвичайної події газовики проводили газ до сільської ради, яка знаходиться поруч з клубом. Поліцейські встановлюють обставини події і вирішують питання про надання правової кваліфікації даної події.
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Як повідомляє УНІАН, посилаючись на сектор комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 3 січня, близько 18:30, на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Угринів Підгаєцького району в клубі пролунав вибух та виникла пожежа.
На місце події виїжджали співробітники поліції, рятувальники. Пожежу вдалося швидко локалізувати. Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх віком від 12 до 17 років, які в цей час репетирували виступ різдвяного вертепу в клубі. Їх з опіками 1-2 ступеня доправили у реанімаційне відділення районної лікарні.
Для надання подальшої кваліфікованої медичної допомоги усіх дітей транспортують до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні.
На місці інциденту продовжують працювати вибухотехніки та екстрені служби. За попередньою версією рятувальників, вибух міг статися через витік газу. Напередодні надзвичайної події газовики проводили газ до сільської ради, яка знаходиться поруч з клубом. Поліцейські встановлюють обставини події і вирішують питання про надання правової кваліфікації даної події.
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