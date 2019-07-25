Ексгравець «Волині» несподівано покинув європейський клуб

Колишній гравець «Волині», «Металіста», «Шахтаря» і збірної Україниприпинив співпрацю із сербським клубом «Вождовац».У клубі повідомляють, що гравець і команда припинили співпрацю за згодою сторін, пише SportArena.Раніше Девіч заявляв, що не виключає можливість завершення кар'єри в кінці сезону. Прощальний матч він хоче провести в Харкові.Девіч приєднався до "Вождоваца" в серпні минулого року. У нинішньому сезоні 36-річний нападник провів 13 матчів за сербський клуб, відзначившись 4 голами і 1 результативною передачею.В Україні Девіч грав з 2005 по 2014 рік. Нападаючий виступав за "Волинь", "Шахтар" і "Металіст". За збірну України Марко провів 35 матчів і забив сім голів.Нагадаємо, Марко Девіч прийшов у "Волинь" взимку під час сезону 2004/05. Правий півзахисник прийняв умови тоді ще вищолігової луцької «Волині», яку тренував Віталій Кварцяний і перебрався до України.У ті роки Девич не забивав багато, бо грав на правому фланзі півзахисту і не так часто підключався до наступальних дій.Після першості України 2005/06 «Волинь» опинилася у «зоні вильоту» і мала покинути найвищу лігу. Марко Девич не бажав грати у першій лізі, тому міг би повернутися до Сербії, але з'явилася пропозиція від харківського «Металіста».