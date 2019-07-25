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Ексгравець «Волині» несподівано покинув європейський клуб

Ексгравець «Волині» несподівано покинув європейський клуб
Колишній гравець «Волині», «Металіста», «Шахтаря» і збірної України Марко Девіч припинив співпрацю із сербським клубом «Вождовац».

У клубі повідомляють, що гравець і команда припинили співпрацю за згодою сторін, пише SportArena.

Раніше Девіч заявляв, що не виключає можливість завершення кар'єри в кінці сезону. Прощальний матч він хоче провести в Харкові.

Девіч приєднався до "Вождоваца" в серпні минулого року. У нинішньому сезоні 36-річний нападник провів 13 матчів за сербський клуб, відзначившись 4 голами і 1 результативною передачею.

В Україні Девіч грав з 2005 по 2014 рік. Нападаючий виступав за "Волинь", "Шахтар" і "Металіст". За збірну України Марко провів 35 матчів і забив сім голів.

Нагадаємо, Марко Девіч прийшов у "Волинь" взимку під час сезону 2004/05. Правий півзахисник прийняв умови тоді ще вищолігової луцької «Волині», яку тренував Віталій Кварцяний і перебрався до України.

У ті роки Девич не забивав багато, бо грав на правому фланзі півзахисту і не так часто підключався до наступальних дій.

Після першості України 2005/06 «Волинь» опинилася у «зоні вильоту» і мала покинути найвищу лігу. Марко Девич не бажав грати у першій лізі, тому міг би повернутися до Сербії, але з'явилася пропозиція від харківського «Металіста».

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Теги: Марко Девіч, Волинь, спорт, футбол
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