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У Дніпрі на смітнику знайшли мертве немовля

У Дніпрі на смітнику знайшли мертве немовля
На сміттєвому полігоні у Дніпрі знайшли бездихнне тіло дитини, яке було замотане в ганчірку і лежало в пакеті.

Швидка допомога, яка прибула на місце події, виявилася безсилою і лише констатувала смерть немовляти, - пише Кореспондент.

Мертве немовля виявив працівник полігону. Ймовірно, на звалище тіло доставила сміттєва машина. Немовля було замотане в ганчірку і поміщене в пакет.

Швидка допомога, яку викликали на місце події, констатувала, що дитина мертва. Точну причину смерті покаже судмедекспертиза.

На полігоні працюють оперативно-слідча група поліції, фахівець бюро судово-медичної експертизи і співробітники розшуку. Офіційна інформація щодо того, що сталося, з'явиться пізніше.

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Теги: смерть, Дніпро, немовля
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