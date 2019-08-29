У Дніпрі на смітнику знайшли мертве немовля





Швидка допомога, яка прибула на місце події, виявилася безсилою і лише констатувала смерть немовляти, - пише



Мертве немовля виявив працівник полігону. Ймовірно, на звалище тіло доставила сміттєва машина. Немовля було замотане в ганчірку і поміщене в пакет.



Швидка допомога, яку викликали на місце події, констатувала, що дитина мертва. Точну причину смерті покаже судмедекспертиза.



На полігоні працюють оперативно-слідча група поліції, фахівець бюро судово-медичної експертизи і співробітники розшуку. Офіційна інформація щодо того, що сталося, з'явиться пізніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сміттєвому полігоні у Дніпрі знайшли бездихнне тіло дитини, яке було замотане в ганчірку і лежало в пакеті.Швидка допомога, яка прибула на місце події, виявилася безсилою і лише констатувала смерть немовляти, - пише Кореспондент Мертве немовля виявив працівник полігону. Ймовірно, на звалище тіло доставила сміттєва машина. Немовля було замотане в ганчірку і поміщене в пакет.Швидка допомога, яку викликали на місце події, констатувала, що дитина мертва. Точну причину смерті покаже судмедекспертиза.На полігоні працюють оперативно-слідча група поліції, фахівець бюро судово-медичної експертизи і співробітники розшуку. Офіційна інформація щодо того, що сталося, з'явиться пізніше.

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