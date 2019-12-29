4 січня – Анастасії: що можна і чого не варто робити в цей день
Сьогодні, 09:45
4 січня відзначають день святої Анастасії, яка є покровителькою вагітних жінок. Яка погода буде в цей день, таким буде і жовтень. Людям, які народилися 4 січня рекомендується носити талісман з яшмою, оскільки він оберігає від злих сил.
Якщо вам в ніч з 3 на 4 січня нічого не приснилося – то це хороший знак. Адже в цю ніч людям сняться погані сни, які віщують нещастя, пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Федір.
Народні прикмети на 4 січня
– Якщо хмари проти вітру пливуть, то незабаром буде снігопад.
Що можна робити 4 січня
1. Вагітним жінкам треба помолитися до святої Анастасії і попросити легких пологів.
2. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.
Що не можна робити 4 січня
1. Жінкам, які чекають на народження дитини – шити в цей день не можна.
2. У цей день не можна бити тварин, адже після цього у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.
3. За повір'ям, якщо ходити 4 січня по кімнаті босим, то можна накликати біду своєму родичу.
2. На Анастасії не можна проколювати вуха, бо вони будуть довго гоїтися.
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Якщо вам в ніч з 3 на 4 січня нічого не приснилося – то це хороший знак. Адже в цю ніч людям сняться погані сни, які віщують нещастя, пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Федір.
Народні прикмети на 4 січня
– Якщо хмари проти вітру пливуть, то незабаром буде снігопад.
Що можна робити 4 січня
1. Вагітним жінкам треба помолитися до святої Анастасії і попросити легких пологів.
2. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.
Що не можна робити 4 січня
1. Жінкам, які чекають на народження дитини – шити в цей день не можна.
2. У цей день не можна бити тварин, адже після цього у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.
3. За повір'ям, якщо ходити 4 січня по кімнаті босим, то можна накликати біду своєму родичу.
2. На Анастасії не можна проколювати вуха, бо вони будуть довго гоїтися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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