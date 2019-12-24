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На Волині адвокат зніс бампер припаркованій автівці, – ЗМІ

На Волині адвокат зніс бампер припаркованій автівці, – ЗМІ
3-го січня ввечері на вулиці Шахтарській в Нововолинську трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Автомобіль Mazda в’їхав у припарковану біля магазину “Грінка” авітівку Dacia, пише "БУГ".

За словами свідків, водій Mazda їхав зі сторони автостанції. Здійснюючи обгін маршрутки, зачепив припарковану машину.

В автівки Dacia пошкоджений “передок”. Злетів бампер та номерні знаки.

Очевидці розповідають, що за кермом був відомий в Нововолинську адвокат.

“Він хотів поїхати з місця події, але не дали. Кричав та пропонував водію гроші. Однак той викликав поліцію”, – розповіли свідки аварії.

На місці ДТП працювали правоохоронці.


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Теги: Mazda, адвокат, Нововолинськ, бампер, аварія
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