На Волині адвокат зніс бампер припаркованій автівці, – ЗМІ





Автомобіль Mazda в’їхав у припарковану біля магазину “Грінка” авітівку Dacia, пише "



За словами свідків, водій Mazda їхав зі сторони автостанції. Здійснюючи обгін маршрутки, зачепив припарковану машину.



В автівки Dacia пошкоджений “передок”. Злетів бампер та номерні знаки.



Очевидці розповідають, що за кермом був відомий в Нововолинську адвокат.



“Він хотів поїхати з місця події, але не дали. Кричав та пропонував водію гроші. Однак той викликав поліцію”, – розповіли свідки аварії.



На місці ДТП працювали правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3-го січня ввечері на вулиці Шахтарській в Нововолинську трапилася дорожньо-транспортна пригода.Автомобіль Mazda в’їхав у припарковану біля магазину “Грінка” авітівку Dacia, пише " БУГ ".За словами свідків, водій Mazda їхав зі сторони автостанції. Здійснюючи обгін маршрутки, зачепив припарковану машину.В автівки Dacia пошкоджений “передок”. Злетів бампер та номерні знаки.Очевидці розповідають, що за кермом був відомий в Нововолинську адвокат.“Він хотів поїхати з місця події, але не дали. Кричав та пропонував водію гроші. Однак той викликав поліцію”, – розповіли свідки аварії.На місці ДТП працювали правоохоронці.

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