На Волині адвокат зніс бампер припаркованій автівці, – ЗМІ
Сьогодні, 11:00
3-го січня ввечері на вулиці Шахтарській в Нововолинську трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Автомобіль Mazda в’їхав у припарковану біля магазину “Грінка” авітівку Dacia, пише "БУГ".
За словами свідків, водій Mazda їхав зі сторони автостанції. Здійснюючи обгін маршрутки, зачепив припарковану машину.
В автівки Dacia пошкоджений “передок”. Злетів бампер та номерні знаки.
Очевидці розповідають, що за кермом був відомий в Нововолинську адвокат.
“Він хотів поїхати з місця події, але не дали. Кричав та пропонував водію гроші. Однак той викликав поліцію”, – розповіли свідки аварії.
На місці ДТП працювали правоохоронці.
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Автомобіль Mazda в’їхав у припарковану біля магазину “Грінка” авітівку Dacia, пише "БУГ".
За словами свідків, водій Mazda їхав зі сторони автостанції. Здійснюючи обгін маршрутки, зачепив припарковану машину.
В автівки Dacia пошкоджений “передок”. Злетів бампер та номерні знаки.
Очевидці розповідають, що за кермом був відомий в Нововолинську адвокат.
“Він хотів поїхати з місця події, але не дали. Кричав та пропонував водію гроші. Однак той викликав поліцію”, – розповіли свідки аварії.
На місці ДТП працювали правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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