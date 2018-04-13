На Волинь їде митрополит Онуфрій





Про це йдеться на сторінці монастиря у Facebook, пише видання "



Літургія розпочнеться 11 січня о 9.00.



На сторінці також оприлюднили розклад святкових богослужінь на різдвяні свята.







Нагадаємо, митрополит Онуфрій приїжджав на Волинь у жовтні 2018 року та у травні 2019 року.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Предстоятель Української Православної Церкви (МП) митрополит Онуфрій очолить службу Божу в Успенському соборі Святогорського Зимненського ставропігійного жіночого монастиря, що на Володимирщині.Про це йдеться на сторінці монастиря у Facebook, пише видання " Район.Володимир ".Літургія розпочнеться 11 січня о 9.00.На сторінці також оприлюднили розклад святкових богослужінь на різдвяні свята.Нагадаємо, митрополит Онуфрій приїжджав на Волинь у жовтні 2018 року та у травні 2019 року.

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