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На Волинь їде митрополит Онуфрій

На Волинь їде митрополит Онуфрій
Предстоятель Української Православної Церкви (МП) митрополит Онуфрій очолить службу Божу в Успенському соборі Святогорського Зимненського ставропігійного жіночого монастиря, що на Володимирщині.

Про це йдеться на сторінці монастиря у Facebook, пише видання "Район.Володимир".

Літургія розпочнеться 11 січня о 9.00.

На сторінці також оприлюднили розклад святкових богослужінь на різдвяні свята.

На Волинь їде митрополит Онуфрій


Нагадаємо, митрополит Онуфрій приїжджав на Волинь у жовтні 2018 року та у травні 2019 року.

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Теги: митрополит, Онуфрій, УПЦ (МП), Зимне, монастир, богослужіння
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