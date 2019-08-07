Посадовця «Волиньторфу» підозрюють у махінаціях на 2 мільйони гривень

Посадовця філіалу ДП "Волиньторф" підозрюють у службовій недбалості, через яку державі завдано збитків на майже 2 мільйони гривень.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.Інформують, що начальник однієї з сировинних баз Маневицького торфозаводу філіалу ДП «Волиньторф» упродовж травня-вересня 2018 року допустив видобуток підпорядкованими йому працівниками корисних копалин загальнодержавного значення з родовища «Вутишно» поблизу села Довжиця Маневицького району Волинської області на земельних ділянках, які знаходяться за межами спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами.Унаслідок самовільного видобування торфу за межами ліцензійної площі державі завдано збитків на суму понад 1,9 млн грн.Посадовцю повідомили про підозру в службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України).Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.Триває досудове розслідування.До слова, за вчинення службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки, Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особу вважають невинуватою у вчиненні злочину і вона не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.