У Рівному в квартирі знайшли мертвою 19-річну курсантку

У Рівному вчора, 3 січня, мати знайшла мертвою у квартирі на вулиці Буковинська свою 19-річну доньку.Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненщини.Жінка одразу викликала «швидку», однак медики лише констатували смерть доньки. За попередньою інформацією, рівнянка отруїлася чадним газом. Її тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення остаточної причини смерті.За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 275 Кримінального кодексу України (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд). Поліцейські встановлюють обставини події.Крім того, працівники «Рівнегазу» перевірятимуть чи були допущені порушення у ході встановлення газового обладнання та ін.19-річна рівнянка навчалася у Львівському Державному університеті внутрішніх справ на третьому курсі.