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У Рівному в квартирі знайшли мертвою 19-річну курсантку

У Рівному в квартирі знайшли мертвою 19-річну курсантку
У Рівному вчора, 3 січня, мати знайшла мертвою у квартирі на вулиці Буковинська свою 19-річну доньку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненщини.

Жінка одразу викликала «швидку», однак медики лише констатували смерть доньки. За попередньою інформацією, рівнянка отруїлася чадним газом. Її тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення остаточної причини смерті.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 275 Кримінального кодексу України (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд). Поліцейські встановлюють обставини події.

Крім того, працівники «Рівнегазу» перевірятимуть чи були допущені порушення у ході встановлення газового обладнання та ін.

19-річна рівнянка навчалася у Львівському Державному університеті внутрішніх справ на третьому курсі.


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Теги: Рівне, смерть, курсантка
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