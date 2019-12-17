У Рівному в квартирі знайшли мертвою 19-річну курсантку
Сьогодні, 14:41
У Рівному вчора, 3 січня, мати знайшла мертвою у квартирі на вулиці Буковинська свою 19-річну доньку.
Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненщини.
Жінка одразу викликала «швидку», однак медики лише констатували смерть доньки. За попередньою інформацією, рівнянка отруїлася чадним газом. Її тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення остаточної причини смерті.
За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 275 Кримінального кодексу України (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд). Поліцейські встановлюють обставини події.
Крім того, працівники «Рівнегазу» перевірятимуть чи були допущені порушення у ході встановлення газового обладнання та ін.
19-річна рівнянка навчалася у Львівському Державному університеті внутрішніх справ на третьому курсі.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Рівненщини.
Жінка одразу викликала «швидку», однак медики лише констатували смерть доньки. За попередньою інформацією, рівнянка отруїлася чадним газом. Її тіло відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи та встановлення остаточної причини смерті.
За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 275 Кримінального кодексу України (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд). Поліцейські встановлюють обставини події.
Крім того, працівники «Рівнегазу» перевірятимуть чи були допущені порушення у ході встановлення газового обладнання та ін.
19-річна рівнянка навчалася у Львівському Державному університеті внутрішніх справ на третьому курсі.
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