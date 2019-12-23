Оприлюднили розклад різвяних богослужінь у головному соборі Луцька
Сьогодні, 18:02
У кафедральному соборі Святої Трійці оголосили розклад різдвяних Богослужінь.
Святкові відправи звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах собору, повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
6 січня, понеділок, Навечір’я Різдва Христового: 8.00 – Царські часи, зображальні, Вечірня, Літургія святителя Василія Великого; 17.00 – Всенічна.
7 січня, вівторок, Різдво Христове: 7.00 – Літургія (жіночий монастир), 7.30 – Літургія (нижній храм), 10.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».
8 січня, середа, Собор Пресвятої Богородиці: 7.00 – Літургія (жіночий монастир), 7.30 – Літургія (нижній храм), 10.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».
9 січня, четвер, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування хору Центру християнського виховання дітей і молоді.
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Святкові відправи звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах собору, повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
6 січня, понеділок, Навечір’я Різдва Христового: 8.00 – Царські часи, зображальні, Вечірня, Літургія святителя Василія Великого; 17.00 – Всенічна.
7 січня, вівторок, Різдво Христове: 7.00 – Літургія (жіночий монастир), 7.30 – Літургія (нижній храм), 10.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».
8 січня, середа, Собор Пресвятої Богородиці: 7.00 – Літургія (жіночий монастир), 7.30 – Літургія (нижній храм), 10.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».
9 січня, четвер, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9.00 – Літургія, 17.00 – Вечірня, колядування хору Центру християнського виховання дітей і молоді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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