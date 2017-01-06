Сім'я з Луцька багато років поспіль виготовляє та продає дідухи. ВІДЕО

Мацієвських з Луцька більше десяти років займається виготовленням дідухів та іншої різдвяної атрибутики. З



а три дні до Різдва готові понад 100 оберегів, розповіла кореспондентам "Віра Волкова.



Найстарша в родині майстриня – Віра Волкова разом з 6-ти річною онукою Анею в’яжуть стрічки до готових дідухів. Кажуть: кожна травинка чи квітка в сніпку має своє значення.



"Отут всі бачите злаки – пшениця, житечко, ось овес, дуже багато льону і лікарські рослинки, ось оранжеве це пижмо, жовтеньке – безсмертник, верес наш. І обов’язково полин. Кожна рослинка несе свій символ. Полин це, кажуть, що весь негатив пожирає, щоб не було в хаті ніякої біди, зерно – це хліб, достаток. Льон – це багатство", – каже Віра Волкова.



"Я дуже хочу зробити велетенський дідух і я ще не навчилась. - Але ще тебе научать! - Я хочу щоб в цьому дідуху були різні-різні трави і саме головне – колоски там були", – додає онука Анна Мацієвська.



Заготівлею природнього матеріалу для дідухів займаються молодші члени родини, серед яких 12-річний онук Роман.



"Коли мені було 7 років я допомагав збирати трави, плести і щось робити, лише з 9 і 10 років почав допомагав їм плести, складати, перебирати жито і завозити трави. Моя основна робота була складати такі маленькі ангели і складати частини. Ангелочків більше робили осінню, щоб підготувати до зими. А от влітку робили такі молоді трави, не сухоцвіти, а молоді з всяких трав насушених", - ділиться хлопчик.



Для того, щоб виростити трави та квіти родина обробляє майже гектар поля.



Віра Волкова з цього приводу каже: "Працює вся родина. Дід в полі оре, в полі сіє, а вже діти привозять партіями, як достигає, сушимо, і в селі сушимо і тут сушимо, все горище в зерні".



Дідухи, сплетені із власноруч вирощеного різнотрав’я, сім’я Мацієвських планує продати на ринку Луцька. Кажуть, уже багато років там є постійні покупці, які напередодні Різдва купують їхні запашні обереги.







Головне зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сім’яз Луцька більше десяти років займається виготовленням дідухів та іншої різдвяної атрибутики. За три дні до Різдва готові понад 100 оберегів, розповіла кореспондентам " Суспільного Волині " майстриняНайстарша в родині майстриня – Віра Волкова разом з 6-ти річною онукою Анею в’яжуть стрічки до готових дідухів. Кажуть: кожна травинка чи квітка в сніпку має своє значення."Отут всі бачите злаки – пшениця, житечко, ось овес, дуже багато льону і лікарські рослинки, ось оранжеве це пижмо, жовтеньке – безсмертник, верес наш. І обов’язково полин. Кожна рослинка несе свій символ. Полин це, кажуть, що весь негатив пожирає, щоб не було в хаті ніякої біди, зерно – це хліб, достаток. Льон – це багатство", – каже Віра Волкова."Я дуже хочу зробити велетенський дідух і я ще не навчилась. - Але ще тебе научать! - Я хочу щоб в цьому дідуху були різні-різні трави і саме головне – колоски там були", – додає онука Анна Мацієвська.Заготівлею природнього матеріалу для дідухів займаються молодші члени родини, серед яких 12-річний онук Роман."Коли мені було 7 років я допомагав збирати трави, плести і щось робити, лише з 9 і 10 років почав допомагав їм плести, складати, перебирати жито і завозити трави. Моя основна робота була складати такі маленькі ангели і складати частини. Ангелочків більше робили осінню, щоб підготувати до зими. А от влітку робили такі молоді трави, не сухоцвіти, а молоді з всяких трав насушених", - ділиться хлопчик.Для того, щоб виростити трави та квіти родина обробляє майже гектар поля.Віра Волкова з цього приводу каже: "Працює вся родина. Дід в полі оре, в полі сіє, а вже діти привозять партіями, як достигає, сушимо, і в селі сушимо і тут сушимо, все горище в зерні".Дідухи, сплетені із власноруч вирощеного різнотрав’я, сім’я Мацієвських планує продати на ринку Луцька. Кажуть, уже багато років там є постійні покупці, які напередодні Різдва купують їхні запашні обереги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію