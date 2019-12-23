вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Батько важкохворого хлопчика з Волині постраждав в автотрощі: сім'я потребує допомоги

Батько важкохворого хлопчика з Волині постраждав в автотрощі: сім'я потребує допомоги
8-річний Назар Студицький, мешканець селища Іваничі, у жовтні 2019 року переніс операцію головного мозку на видалення об’ємного утвору.

Після хірургічного втручання хлопчик потребує дороговартісної тривалої реабілітації. 25-го грудня мама з Назарчиком повернулася з реаблітації, однак в майбутньому ще довгий шлях до одужання. В день йшло 6 тисяч гривень, пише "БУГ".

Родину спіткала ще одна біда. Батько хлопчика потрапив у ДТП, у нього травмовані руки, ноги та хребет. Зробили операцію, чоловік перебуває у важкому стані.

ДТП трапилася поблизу села Софіївка Горохівського району, в якій рейсовий автобус Mercedes-Benz Vario зіткнувся з мікроавтобусом Opel Movano.

“Це дуже хороша сім’я, завжди життєрадісні та усміхнені та щирі люди. Хочеться допомогти їм у скрутні часи. Якщо люди можуть підтримати фінансово та молитвою, будемо дуже вдячні. І хочеться подякувати та побажати здоров’я тим, хто допомагав Назарчику в зборі коштів на операцію”, – розповіли знайомі родини.

Номер картки ПриватБанку 4149 4971 0037 1956 Студинська Іванна Миколаївна, мама хлопчика.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Назар Студицький, допомога, Іваничі, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Сім'я Разумовських Сім'я
Разумовських вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Батько важкохворого хлопчика з Волині постраждав в автотрощі: сім'я потребує допомоги
Сьогодні, 15:58
Українці не готові, – Епіфаній про перенесення дати Різдва
Сьогодні, 15:23
У Рівному в квартирі знайшли мертвою 19-річну курсантку
Сьогодні, 14:41
Рекорди областей у 2019-му: чим відзначилася Волинь
Сьогодні, 14:16
Посадовця «Волиньторфу» підозрюють у махінаціях на 2 мільйони гривень
Сьогодні, 13:52
Схожі новини
З’явилися метастази в легенях та печінці: благають врятувати жінку, яка з останніх сил долає рак грудей З’явилися метастази в легенях та печінці: благають врятувати жінку, яка з останніх сил долає рак грудей
23 грудень, 2019, 14:09
Родинам військовослужбовців з Рожищенського району виділили майже 20 тисяч гривень Родинам військовослужбовців з Рожищенського району виділили майже 20 тисяч гривень
22 грудень, 2019, 11:56
Тата пам'ятає тільки з фотографій: просять привітати зі святом доньку загиблого бійця Тата пам'ятає тільки з фотографій: просять привітати зі святом доньку загиблого бійця
10 грудень, 2019, 10:30
Єдині згадки про тата – чотири спільні фотографії: волонтери готують подарунки для доньки волинського Героя Єдині згадки про тата – чотири спільні фотографії: волонтери готують подарунки для доньки волинського Героя
17 листопад, 2019, 10:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Батько важкохворого хлопчика з Волині постраждав в автотрощі: сім'я потребує допомоги
Сьогодні, 15:58
 0
Українці не готові, – Епіфаній про перенесення дати Різдва
Сьогодні, 15:23
 0
У Рівному в квартирі знайшли мертвою 19-річну курсантку
Сьогодні, 14:41
 0
Рекорди областей у 2019-му: чим відзначилася Волинь
Сьогодні, 14:16
 0
Посадовця «Волиньторфу» підозрюють у махінаціях на 2 мільйони гривень
Сьогодні, 13:52
 0
Медіа
відео
1/8