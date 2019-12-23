Батько важкохворого хлопчика з Волині постраждав в автотрощі: сім'я потребує допомоги





Після хірургічного втручання хлопчик потребує дороговартісної тривалої реабілітації. 25-го грудня мама з Назарчиком повернулася з реаблітації, однак в майбутньому ще довгий шлях до одужання. В день йшло 6 тисяч гривень, пише "



Родину спіткала ще одна біда. Батько хлопчика потрапив у ДТП, у нього травмовані руки, ноги та хребет. Зробили операцію, чоловік перебуває у важкому стані.



ДТП трапилася поблизу села Софіївка Горохівського району, в якій рейсовий автобус Mercedes-Benz Vario зіткнувся з мікроавтобусом Opel Movano.



“Це дуже хороша сім’я, завжди життєрадісні та усміхнені та щирі люди. Хочеться допомогти їм у скрутні часи. Якщо люди можуть підтримати фінансово та молитвою, будемо дуже вдячні. І хочеться подякувати та побажати здоров’я тим, хто допомагав Назарчику в зборі коштів на операцію”, – розповіли знайомі родини.



Номер картки ПриватБанку 4149 4971 0037 1956 Студинська Іванна Миколаївна, мама хлопчика.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-річний Назар Студицький, мешканець селища Іваничі, у жовтні 2019 року переніс операцію головного мозку на видалення об’ємного утвору.Після хірургічного втручання хлопчик потребує дороговартісної тривалої реабілітації. 25-го грудня мама з Назарчиком повернулася з реаблітації, однак в майбутньому ще довгий шлях до одужання. В день йшло 6 тисяч гривень, пише " БУГ ".Родину спіткала ще одна біда. Батько хлопчика потрапив у ДТП, у нього травмовані руки, ноги та хребет. Зробили операцію, чоловік перебуває у важкому стані.ДТП трапилася поблизу села Софіївка Горохівського району, в якій“Це дуже хороша сім’я, завжди життєрадісні та усміхнені та щирі люди. Хочеться допомогти їм у скрутні часи. Якщо люди можуть підтримати фінансово та молитвою, будемо дуже вдячні. І хочеться подякувати та побажати здоров’я тим, хто допомагав Назарчику в зборі коштів на операцію”, – розповіли знайомі родини.

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