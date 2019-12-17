Вчителька з села під Луцьком створює шедеври із цвяхів та ниток. ФОТО

Жителька села Проміньзаймається рукоділлям та створює унікальні картини у стилі «стрінг-арт» («ниткова графіка»).Про це повідомляють на сайті Боратинської ОТГ.«Стрінг-арт» – це вид мистецтва, який з’явився ще чверть століття тому в Англії. Місцеві ткалі за допомогою ниток та цвяхів, які були набиті на дощечку, створювали декоративні панно і прикрашали стіни будинків. Наприкінці ХІХ століття цей вид рукоділля удосконалила англійська дослідниця та математик Мері Еверест Буль. За допомогою цієї техніки вона викладала дітям геометрію.Героїня нашої статті – Ірина також вчителька, але розповідає, що почала займатися таким незвичним мистецтвом зовсім випадково: «Вперше взяла до рук цвяхи та нитки, коли переїхала у новий будинок. Вирішила сама зайнятися дизайном, хотіла, аби це було щось незвичайне та нове. Почала пошуки в Інтернеті, натрапила на цю доволі цікаву техніку і вирішила спробувати. Так з’явилася моя перша картина – карта світу».Вже близько 2,5 років Ірина створює справжні шедеври із цвяхів та ниток. У її мистецькому арсеналі кілька десятків робіт. Майстриня виготовляє картини різних форматів – від ниткових мініатюр до настінних композицій, багато експериментує із кольором і тематикою. «Картину, яку я сьогодні роблю за кілька години – спочатку виготовляла два-три дні, – говорить дівчина, – Загалом процес створення таких виробів доволі непростий: спочатку потрібно підготувати дерев’яну основу, набити цвяхи у певній послідовності та обов’язково на однаковій висоті. Далі починається найбільш творчий процес – намотування ниток від одного гвіздка до іншого. За рахунок того, що нитки нашаровуються одна на одну, сплітаючись у візерунки, зображення виходить об’ємним та дуже ефектним».Ірина Водик розповідає, що мистецтво виготовлення візерунків за допомогою цвяхів і ниток, набирає широкої популярності у світі. Однак в Україні лише кілька майстрів професійно займаються такою технікою. Вона – одна з небагатьох у Луцьку та на Волині, хто створює картини у техніці «ниткова графіка». Більше того, дівчина проводить майстер-класи, де залюбки ділиться секретами створення декоративних малюнків.«До мене на заняття приходять діти, дорослі і навіть цілі родини. Процес створення ниткових картин дуже захоплюючий, до того ж корисний. Для дітей – це чудова нагода потренувати дрібну моторику і просторову уяву. А для дорослих – можливість поринути в абсолютний релакс та навчитися володіти своїми емоціями».Окрім ниткової графіки, Ірина опанувала ще декілька видів декоративного мистецтва. Сьогодні дівчина має власну арт-майстерню, де займається малюванням та розписом, створює екібани, картини з піску, виготовляє іграшки з гіпсу, вироби у техніці декупаж, робить аквагрим і мехенді, практикує заняття з арт-терапії.Незважаючи на шалений ритм життя та подекуди складну і специфічну роботу з дітьми, Ірина зізнається, що по-справжньому щаслива: «Вважаю, що мені вдалося зробити надважливе – визначитися із справою усього мого життя. Пам’ятаю як почула одну фразу: «Виберіть собі роботу до душі і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті», тепер я знаю точно, що це діє».Розглядаючи роботи майстрині, черговий раз пересвідчуєшся у цьому, адже всі вони виготовлені з любов’ю. А ще наповнені якимось особливим сенсом і переносять у світ сучасного мистецтва – багатогранний, непередбачуваний і фантастичний…