Де на Волині заборонили ловити рибу





Про це



Як розповідає Олег Цвид, головний спеціаліст відділу іхтіології та регулювання рибальства у Волинській області, риболовам-любителям варто пам’ятати, що риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства за межами зимувальних ям.



При цьому любительський лов риби дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком, не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою вудкою. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати трьох штук на рибалку.



«Окрім того, заборонено перебування на водоймах та в межах водоохоронної зони зі знаряддями і засобами лову водних біоресурсів, що заборонені до використання у озерах Шацького нацпарку. Зокрема, заборонено лов риби накидом, гоном, переметами, остями, павуками, із застосуванням «бовтів», освітлювальних приладів, отруйних та вибухових речовин, електроструму, колючих знарядь лову, вогнепальної та пневматичної зброї та іншими знаряддями, не передбаченими законодавством», – зазначає Олег Цвид.



Загальний улов водних живих ресурсів однією особою протягом дня не повинен перевищувати 3 кг риби при здійсненні безоплатного лову та 5 кг риби на одну особу при здійсненні лову у водоймах (їх частинах), де адміністрацією ШНПП надаються платні послуги щодо здійснення любительського і спортивного рибальства.



Здійснення любительського і спортивного лову риби дозволяється тільки у світлий час доби.



Варто пам'ятати, що:



- забороняється лов риби менших розмірів (довжини) таких видів: лящ - 32 см, сазан - 35 см, сом - 70 см, лин - 20 см, судак - 42 см, карась сріблястий - 15 см, вугор - 50 см, амур білий - 40 см, короп - 25 см, щука - 35 см;



- використання на водоймах катерів та моторних човнів, за винятком транспорту державної служби охорони Шацьког НПП та інших державних органів відповідно до законодавства;



- користування будь-якими плавзасобами в період заборони на на лов риби, за винятком транспорту державної служби охорони Шацьког НПП та інших державних органів відповідно до законодавства;



- зупинка плавзасобів у межах заборонених для рибальства місць (за винятком аварій, туману, тощо);



- використання плавзасобів без номерних знаків на борту та відповідних документів на плавзасіб;



- пересування транспортних засобів кригою в період льодоставу.



Щодо водойм Шацького району, де на зимувальних ямах заборонено вилов риби, то йдеться про озера Світязь, Пулемецьке, Луки, Перемут, Люцимер, Велике Чорне, Кримно.



Довідково:



Зимувальна яма – місце масового скупчення риб у заглибленнях дна річок і озер в зимовий період. Зазвичай тут зосереджуються риби одного виду, що забезпечує найкращі умови зимівлі. У проточних водоймах зимувальні ями знаходяться у найбільш глибоких місцях з уповільненою течією. В озерах і водосховищах вони розташовуються в зоні впадання річок, у місцях виходу підводних джерел.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На зимувальних ямах у водоймах Шацького району з першого листопада до закінчення весняно-літнього періоду заборонено промисловий та любительський і спортивний вилов риби.Про це пише Район.ШацькЯк розповідає, головний спеціаліст відділу іхтіології та регулювання рибальства у Волинській області, риболовам-любителям варто пам’ятати, що риболовля у заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства за межами зимувальних ям.При цьому любительський лов риби дозволяється зимовими вудками із блешнею вертикального блешніння з гачком, не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою вудкою. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати трьох штук на рибалку.«Окрім того, заборонено перебування на водоймах та в межах водоохоронної зони зі знаряддями і засобами лову водних біоресурсів, що заборонені до використання у озерах Шацького нацпарку. Зокрема, заборонено лов риби накидом, гоном, переметами, остями, павуками, із застосуванням «бовтів», освітлювальних приладів, отруйних та вибухових речовин, електроструму, колючих знарядь лову, вогнепальної та пневматичної зброї та іншими знаряддями, не передбаченими законодавством», – зазначає Олег Цвид.Загальний улов водних живих ресурсів однією особою протягом дня не повинен перевищувати 3 кг риби при здійсненні безоплатного лову та 5 кг риби на одну особу при здійсненні лову у водоймах (їх частинах), де адміністрацією ШНПП надаються платні послуги щодо здійснення любительського і спортивного рибальства.Здійснення любительського і спортивного лову риби дозволяється тільки у світлий час доби.Варто пам'ятати, що:- забороняється лов риби менших розмірів (довжини) таких видів: лящ - 32 см, сазан - 35 см, сом - 70 см, лин - 20 см, судак - 42 см, карась сріблястий - 15 см, вугор - 50 см, амур білий - 40 см, короп - 25 см, щука - 35 см;- використання на водоймах катерів та моторних човнів, за винятком транспорту державної служби охорони Шацьког НПП та інших державних органів відповідно до законодавства;- користування будь-якими плавзасобами в період заборони на на лов риби, за винятком транспорту державної служби охорони Шацьког НПП та інших державних органів відповідно до законодавства;- зупинка плавзасобів у межах заборонених для рибальства місць (за винятком аварій, туману, тощо);- використання плавзасобів без номерних знаків на борту та відповідних документів на плавзасіб;- пересування транспортних засобів кригою в період льодоставу.Щодо водойм Шацького району, де на зимувальних ямах заборонено вилов риби, то йдеться про озера Світязь, Пулемецьке, Луки, Перемут, Люцимер, Велике Чорне, Кримно.

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