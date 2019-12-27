На Сході від вибуху постраждали двоє військових
Сьогодні, 01:04
В районі проведення операції Об'єднаних сил два військовослужбовці дістали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої.
Про це пишуть на сторінці прес-центру штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.
«Сьогодні, 4 січня, під час пересування між взводними опорними пунктами, два військовослужбовці Об'єднаних сил дістали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалих було доставлено до медичного закладу та надана кваліфікована допомога», - йдеться у повідомленні.
За даними штабу, з початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Зі станкового автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».
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Про це пишуть на сторінці прес-центру штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.
«Сьогодні, 4 січня, під час пересування між взводними опорними пунктами, два військовослужбовці Об'єднаних сил дістали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалих було доставлено до медичного закладу та надана кваліфікована допомога», - йдеться у повідомленні.
За даними штабу, з початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Зі станкового автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».
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