5 січня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження святкують краєзнавець Вальдемар Пясецький (на фото), художній керівник камерного оркестру «Кантабіле» обласної філармонії, заслужений працівник культури та заслужений діяч мистецтв Товій Рівець, начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Луцької міської ради Юлія Соломко.
Іменини цього дня у тих, хто носить імена Василь, Павло, Єва.
Вітаємо усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, довголіття, радості від життя.
5 січня 1994 – помер Петро Вескляров, відомий як виконавець ролі Діда Панаса у програмі «Надобраніч, діти!», що виходила на Українському телебаченні.
Вескляров жив у Луцьку з 1946 по 1959 роки і працював у Волинському українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.
У Луцьку відомий телегерой познайомився зі своєю майбутньою дружиною, тут у них народився син Богдан. Жило подружжя у мікрорайоні «Красне».
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Іменини цього дня у тих, хто носить імена Василь, Павло, Єва.
Вітаємо усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, довголіття, радості від життя.
5 січня 1994 – помер Петро Вескляров, відомий як виконавець ролі Діда Панаса у програмі «Надобраніч, діти!», що виходила на Українському телебаченні.
Вескляров жив у Луцьку з 1946 по 1959 роки і працював у Волинському українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.
У Луцьку відомий телегерой познайомився зі своєю майбутньою дружиною, тут у них народився син Богдан. Жило подружжя у мікрорайоні «Красне».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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