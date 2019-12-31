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У яких храмах та коли відбудуться богослужіння у Володимирі-Волинському

У яких храмах та коли відбудуться богослужіння у Володимирі-Волинському
Повідомили, коли відбудуться рідзвяні богослужіння у храмах Володимира-Волинського.

Про це повідомляє "Слово правди".

Храм Віри, Надії, Любові і матері їх Софії

6 січня: 16:00 – Всенічне богослужіння, літія.

7 січня: 09:00 – святкова літургія, молебень.

16:00 – вечір колядок.

8 січня: 09:00 – святкова літургія молебень

Собор Різдва Христового

6 січня: 9:00 – служба Василія Великого.

17:00 – Всенішня служба.

7 січня: 7:00 – ранішня служба.

9:30 – святкова літургія.

16:00 – колядки.

8 січня: 9:00 – святкова літургія за участю запрошеного духовенства, представників влади, гостей.

Свято-Успенський кафедральний собор

6 січня: 08:00 – Часи. Божественна літургія.

16:00 – Велике Повечір’я. Утреня.

7 січня: 00:00 – Часи. Рання Божественна літургія.

09:00 – Пізня Божественна літургія.

15:00 – Святкова вечірня. Колядки. Вітання архієрея.

8 січня: 08:00 – Часи. Божественна літургія.

16:00 – Всенічна.

Собор Юрія Переможця

6 січня – 16.00 – Велике повечір`я.

7 січня – 9.00 – літургія свт. Василія Великого. Різдво Христове.

18.00– Вечірня служба з вечором колядок.

8 січня 9.00 – літургія свт.Іоана Золотоустого. Собор Пресвятої Богородиці.

18.00 – Акафіст до Богородиці.

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Теги: богослужіння, володимир-волинський
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