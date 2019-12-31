У яких храмах та коли відбудуться богослужіння у Володимирі-Волинському
Сьогодні, 23:23
Повідомили, коли відбудуться рідзвяні богослужіння у храмах Володимира-Волинського.
Про це повідомляє "Слово правди".
Храм Віри, Надії, Любові і матері їх Софії
6 січня: 16:00 – Всенічне богослужіння, літія.
7 січня: 09:00 – святкова літургія, молебень.
16:00 – вечір колядок.
8 січня: 09:00 – святкова літургія молебень
Собор Різдва Христового
6 січня: 9:00 – служба Василія Великого.
17:00 – Всенішня служба.
7 січня: 7:00 – ранішня служба.
9:30 – святкова літургія.
16:00 – колядки.
8 січня: 9:00 – святкова літургія за участю запрошеного духовенства, представників влади, гостей.
Свято-Успенський кафедральний собор
6 січня: 08:00 – Часи. Божественна літургія.
16:00 – Велике Повечір’я. Утреня.
7 січня: 00:00 – Часи. Рання Божественна літургія.
09:00 – Пізня Божественна літургія.
15:00 – Святкова вечірня. Колядки. Вітання архієрея.
8 січня: 08:00 – Часи. Божественна літургія.
16:00 – Всенічна.
Собор Юрія Переможця
6 січня – 16.00 – Велике повечір`я.
7 січня – 9.00 – літургія свт. Василія Великого. Різдво Христове.
18.00– Вечірня служба з вечором колядок.
8 січня 9.00 – літургія свт.Іоана Золотоустого. Собор Пресвятої Богородиці.
18.00 – Акафіст до Богородиці.
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Про це повідомляє "Слово правди".
Храм Віри, Надії, Любові і матері їх Софії
6 січня: 16:00 – Всенічне богослужіння, літія.
7 січня: 09:00 – святкова літургія, молебень.
16:00 – вечір колядок.
8 січня: 09:00 – святкова літургія молебень
Собор Різдва Христового
6 січня: 9:00 – служба Василія Великого.
17:00 – Всенішня служба.
7 січня: 7:00 – ранішня служба.
9:30 – святкова літургія.
16:00 – колядки.
8 січня: 9:00 – святкова літургія за участю запрошеного духовенства, представників влади, гостей.
Свято-Успенський кафедральний собор
6 січня: 08:00 – Часи. Божественна літургія.
16:00 – Велике Повечір’я. Утреня.
7 січня: 00:00 – Часи. Рання Божественна літургія.
09:00 – Пізня Божественна літургія.
15:00 – Святкова вечірня. Колядки. Вітання архієрея.
8 січня: 08:00 – Часи. Божественна літургія.
16:00 – Всенічна.
Собор Юрія Переможця
6 січня – 16.00 – Велике повечір`я.
7 січня – 9.00 – літургія свт. Василія Великого. Різдво Христове.
18.00– Вечірня служба з вечором колядок.
8 січня 9.00 – літургія свт.Іоана Золотоустого. Собор Пресвятої Богородиці.
18.00 – Акафіст до Богородиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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