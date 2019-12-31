У яких храмах та коли відбудуться богослужіння у Володимирі-Волинському





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Храм Віри, Надії, Любові і матері їх Софії



6 січня: 16:00 – Всенічне богослужіння, літія.



7 січня: 09:00 – святкова літургія, молебень.



16:00 – вечір колядок.



8 січня: 09:00 – святкова літургія молебень



Собор Різдва Христового



6 січня: 9:00 – служба Василія Великого.



17:00 – Всенішня служба.



7 січня: 7:00 – ранішня служба.



9:30 – святкова літургія.



16:00 – колядки.



8 січня: 9:00 – святкова літургія за участю запрошеного духовенства, представників влади, гостей.



Свято-Успенський кафедральний собор



6 січня: 08:00 – Часи. Божественна літургія.



16:00 – Велике Повечір’я. Утреня.



7 січня: 00:00 – Часи. Рання Божественна літургія.



09:00 – Пізня Божественна літургія.



15:00 – Святкова вечірня. Колядки. Вітання архієрея.



8 січня: 08:00 – Часи. Божественна літургія.



16:00 – Всенічна.



Собор Юрія Переможця



6 січня – 16.00 – Велике повечір`я.



7 січня – 9.00 – літургія свт. Василія Великого. Різдво Христове.



18.00– Вечірня служба з вечором колядок.



8 січня 9.00 – літургія свт.Іоана Золотоустого. Собор Пресвятої Богородиці.



18.00 – Акафіст до Богородиці.

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