Ціни на сигарети в Україні зросли на 20%
Сьогодні, 02:15
Ціни на сигарети в Україні з 1 січня 2020 року виросли майже на 20 % – в середньому пачка тепер коштує приблизно 45 гривень. Подорожчають і стіки для тютюнонагрівальних пристроїв (за типом IQOS). Підвищення акцизу на сигарети відбувається щорічно, відповідно до закону, ухваленому ще в 2017 році – дорожчатимуть цигарки аж до 2025 року.
Про те, чому ростуть ціни на тютнові вироби й чого чекати далі, - пише OBOZREVATEL.
Акциз збільшився з 949 гривень за кілограм (нетто) до 1139 гривень;
Для електронних сигарет і систем нагріву тютюну створений окремий код товару (УКТЗЕД), а акциз на них становить 1213 гривень;
Отже, ціна на сигарети зростає в середньому до 45 гривень за пачку, а на стіки – до 63.
Чому зростає ціна на сигарети
Це підвищення акцизної ставки пов'язано з тим, що необхідно зрівняти її з європейськими нормами – 90 євро за 1000 цигарок. Ще в 2017 році Законом України №2245-VIII був встановлений 8-річний графік підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби (на 2018 рік – на 30 %, і наступні 7 років – на 20 % щорічно).
Поступове підвищення призведе до того, що в 2025 році акциз на сигарети досягне потрібної позначки й середня ціна за пачку сигарет складе приблизно 90 гривень. Тож українцям, що палять, варто бути готовим до того, що їхня звичка влетить у копієчку.
Електронні сигарети: окремо й дорожче
Законопроєктом Гетманцева передбачено відділення акцизу на звичайні сигарети від податку на стіки для систем нагрівання тютюну. До цього їх вважали за однією ставкою, але тепер буде інакше.
З 1 січня 2020 року для них ввели окремий акциз, який трохи вищий, ніж на звичайні цигарки, що впливає і на наступні ціни – з нового року за неї доведеться віддати приблизно 63 гривні.
Далі різниця за акцизом між стіками й звичайними сигаретами складе майже 150 гривень.
Як встановлюють ціну на сигарети
Велику частину вартості пачки сигарет складають саме податки. За підрахунками Федерації роботодавців України, собівартість середньої пачки сигарет дорівнює приблизно 6 гривням (16,5%), 5-8% накидають у роздрібній торгівлі, 1-4% в оптовій, а все інше – податки:
75% податку – акцизна ставка;
20% – ПДВ;
5% – роздрібний податок.
Отже, зростання акцизу має найбільший вплив на кінцеву ціну.
Зростання акцизу на сигарети необхідне, зважаючи на зобов'язання про Асоціацію з ЄС, однак це тягне за собою і серйозні ризики – якщо купівельна спроможність українців не буде рости пропорційно до податків, то назовні вийде тіньовий ринок і контрабанда, яка і користуватиметься попитом у населення.
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Про те, чому ростуть ціни на тютнові вироби й чого чекати далі, - пише OBOZREVATEL.
Акциз збільшився з 949 гривень за кілограм (нетто) до 1139 гривень;
Для електронних сигарет і систем нагріву тютюну створений окремий код товару (УКТЗЕД), а акциз на них становить 1213 гривень;
Отже, ціна на сигарети зростає в середньому до 45 гривень за пачку, а на стіки – до 63.
Чому зростає ціна на сигарети
Це підвищення акцизної ставки пов'язано з тим, що необхідно зрівняти її з європейськими нормами – 90 євро за 1000 цигарок. Ще в 2017 році Законом України №2245-VIII був встановлений 8-річний графік підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби (на 2018 рік – на 30 %, і наступні 7 років – на 20 % щорічно).
Поступове підвищення призведе до того, що в 2025 році акциз на сигарети досягне потрібної позначки й середня ціна за пачку сигарет складе приблизно 90 гривень. Тож українцям, що палять, варто бути готовим до того, що їхня звичка влетить у копієчку.
Електронні сигарети: окремо й дорожче
Законопроєктом Гетманцева передбачено відділення акцизу на звичайні сигарети від податку на стіки для систем нагрівання тютюну. До цього їх вважали за однією ставкою, але тепер буде інакше.
З 1 січня 2020 року для них ввели окремий акциз, який трохи вищий, ніж на звичайні цигарки, що впливає і на наступні ціни – з нового року за неї доведеться віддати приблизно 63 гривні.
Далі різниця за акцизом між стіками й звичайними сигаретами складе майже 150 гривень.
Як встановлюють ціну на сигарети
Велику частину вартості пачки сигарет складають саме податки. За підрахунками Федерації роботодавців України, собівартість середньої пачки сигарет дорівнює приблизно 6 гривням (16,5%), 5-8% накидають у роздрібній торгівлі, 1-4% в оптовій, а все інше – податки:
75% податку – акцизна ставка;
20% – ПДВ;
5% – роздрібний податок.
Отже, зростання акцизу має найбільший вплив на кінцеву ціну.
Зростання акцизу на сигарети необхідне, зважаючи на зобов'язання про Асоціацію з ЄС, однак це тягне за собою і серйозні ризики – якщо купівельна спроможність українців не буде рости пропорційно до податків, то назовні вийде тіньовий ринок і контрабанда, яка і користуватиметься попитом у населення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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